Muškarac izgorio u kući kod Zlatara. Požar je izazvala cigareta?

U obiteljskoj kući u Belcu kod Zlatara u Hrvatskom zagorju u požaru je jučer preminuo stariji muškarac. Sumnja se da je požar izazvala cigareta te da je uzrok smrti gušenje dimom. Identifikacija je u tijeku, piše Zagorje.com.

Prema neslužbenim informacijama, u kući nije bilo velikog otvorenog plamena. Pretpostavlja se da je stariji muškarac, koji je ležao na krevetu, izazvao manji požar cigaretom ili opuškom. Nažalost, muškarac je preminuo, a vjeruje se da se najvjerojatnije ugušio od dima.

Identifikacija je otežana.

Pronalazak mrtvog tijela na požarištu potvrdili su iz Javne vatrogasne postrojbe Zabok, kao i iz Policijske uprave krapinsko-zagorske. Ipak, iz policije za sada ne iznose službene detalje o čitavom događaju, pa tako ni spol preminule osobe.

"Tijelo pronađene osobe je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagreb radi obdukcije i identifikacije", rekli su za Zagorje.com iz PU krapinsko-zagorskoj. Više detalja o ovoj tragediji očekuje se danas tijekom prijepodneva.