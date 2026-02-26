Muškarac iz Splita neovlašteno prenosio utakmice i naplaćivao gledanje do 10 eura

Kriminalističko-obavještajna služba PU splitsko-dalmatinske provela je istraživanje povodom kaznene prijave trgovačkog društva zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela povrede autorskog prava i srodnih prava te računalne prijevare, pri čemu je oštećeno društvo procijenilo štetu na oko 1.600.000 eura.

Provedenim izvidima utvrđena je sumnja da je 31-godišnjak s područja Splita unazad nekoliko godina putem internetske stranice neovlašteno omogućavao prijenose sportskih sadržaja s televizijskih kanala za koje isključiva prava prijenosa ima oštećeno društvo.

Sumnja se da je pristup sadržaju naplaćivao putem online servisa za plaćanje, u iznosima do 10 eura, ovisno o vrsti sadržaja, pri čemu je broj korisnika tijekom godina narastao na oko 2.000 pretplatnika.

Dana 24. veljače 2026. godine, provedena je pretraga doma i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni te je oduzeto više elektroničkih uređaja radi daljnjeg vještačenja i analize.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.