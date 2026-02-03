Muškarac iz Dalmacije zlostavljao ženu. Produžen mu je zatvor

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 52-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog više kaznenih djela: povrede djetetovih prava, nasilja u obitelji i nanošenja tjelesne ozljede. Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je kaznena djela počinio u razdoblju od 2023. do kraja 2025. godine na području Splitsko-dalmatinske županije, javio je DORH.

"Ako bi se našao na slobodi, mogao nastaviti s činjenjem kaznenih djela"

Državno odvjetništvo je u optužnici također predložilo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor. Kao razlog navode postojanje osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi okrivljenik, ako bi se našao na slobodi, mogao nastaviti s činjenjem kaznenih djela.

