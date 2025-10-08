Muškarac dobio plaću 148.000 eura umjesto 450. Sud odlučio da ne mora vratiti novac

Nevjerojatna priča stiže iz Čilea, gdje je radnik jedne prehrambene tvrtke greškom primio čak 330 puta veću plaću i na kraju nije morao vratiti novac. Muškarac, koji je radio kao asistent u tvrtki Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, obično je zarađivao oko 500.000 čileanskih pezosa mjesečno, što iznosi približno 450 eura, piše The Sun.

No jednog mjeseca doživio je pravi jackpot kad mu je njegov poslodavac greškom uplatio čak 165 milijuna pezosa, odnosno oko 148.000 eura, prenosi Danas.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U početku je tvrtka tvrdila da je zaposlenik pristao vratiti novac nakon razgovora s odjelom za ljudske resurse. Međutim, tri dana kasnije, radnik je dao otkaz i nestao. Poslodavci su ga odlučili tužiti, optuživši ga za krađu, što je moglo rezultirati zatvorskom kaznom do 540 dana.

No nakon tri godine pravne borbe, sudac u Santiagu odbacio je optužbe, presudivši da se ne radi o kaznenom djelu. Sud je slučaj okarakterizirao kao “neovlašteno zadržavanje”, što prema čileanskom zakonu nije kazneno djelo. Unatoč presudi, tvrtka je najavila da će pokušati vratiti novac.

“Poduzet ćemo sve moguće pravne korake, posebno zahtjev za poništenje presude, kako bismo postigli reviziju odluke”, izjavili su za Diario Financiero.

Sud: nazvati šefa 'kretenom' nije dovoljan razlog za otkaz

U još jednom neobičnom slučaju, britanski radni sud odlučio je da vrijeđanje šefa pa čak i nazivanje 'kretenom' ne mora automatski značiti otkaz. Prema odluci suda, takav ispad ne predstavlja “tešku povredu radne discipline” ako se dogodi u afektu.

Presuda se odnosi na slučaj Kerrie Herbert, upraviteljice ureda u građevinskoj tvrtki Main Group Services, koja je tijekom sastanka 2022. godine izgubila živce jer je mislila da će dobiti otkaz.

Kada su spomenuti problemi s njezinim radom, počela je plakati i rekla: “Da je bilo tko drugi u ovoj situaciji, već bi odavno otišao zbog onoga što se događa u uredu, ali ja sam ostala samo zbog vas dvojice kretena.”

Njezin šef joj je odgovorio: “Ne zovi mene ni moju ženu j***nim kretenima. Dosta je, otpuštena si. Pokupi stvari i gubi se.”

Herbert je pitala je li stvarno otpuštena, a šef je potvrdio: “Da, jesi. Sad se gubi.” U njezinu ugovoru stajalo je da može biti otpuštena zbog uvredljivog jezika, ali tek nakon prethodnog upozorenja. Podigla je tužbu zbog neopravdanog otkaza i dobila 34.400 eura odštete i sudskih troškova.