Muškarac (43) četiri puta silovao ženu koju je poznavao, prijeti mu 15 godina zatvora

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu pokrenulo je istragu protiv 43-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je počinio više teških kaznenih djela protiv spolne slobode. Muškarcu je, nakon ispitivanja, određen istražni zatvor, izvijestio je DORH.

Prema navodima DORH-a, postoji osnovana sumnja da je okrivljenik (1982.) u četiri navrata, u razdoblju od srpnja 2022. do rujna 2025. godine, na području Karlovačke županije počinio teška kaznena djela protiv spolne slobode. Djela su počinjena na štetu 30-godišnje hrvatske državljanke koju je osumnjičenik od ranije poznavao.

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu muškarca tereti godine za ukupno četiri kvalificirana silovanja. Dva kaznena djela odnose se na silovanje počinjeno uporabom sile ili prijetnje prema bliskoj osobi. Preostala dva djela također se vode kao kvalificirana silovanja jer su počinjena prema bliskoj osobi, ali uz dodatne zakonske otegotne okolnosti, primjerice prema posebno ranjivoj žrtvi, na osobito okrutan ili ponižavajući način, ili uz uporabu prijetnje koja dodatno povećava težinu djela.

Pritom, pojam "bliska osoba" znači: član obitelji, bivši bračni/izvanbračni drug, bivši ili sadašnji partner u intimnoj vezi, osobe koje imaju zajedničko dijete te osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.

Nakon što je zaprimilo kaznenu prijavu policije, državno odvjetništvo ispitalo je osumnjičenika i donijelo rješenje o provođenju istrage. Sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu prihvatio je prijedlog tužiteljstva i odredio 43-godišnjaku istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.