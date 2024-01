Musk: Ugradili smo čip u mozak čovjeka

Elon Musk kaže da je njegova tvrtka Neuralink prvi put uspješno ugradila jedan od svojih bežičnih čipova u mozak čovjeka.

Cilj tvrtke je povezati ljudski mozak s računalima i pomoći u rješavanju složenih neuroloških stanja. Brojne konkurentske tvrtke već su ugradile slične uređaje, piše BBC, prenosi N1.

Muskovoj tvrtki FDA je u svibnju dala dopuštenje za testiranje čipa na ljudima, što je bila prekretnica. Time je dano zeleno svjetlo za početak šestogodišnje studije. Pacijentima koji će sudjelovati u studiji čip će biti kirurški postavljen u dio mozga koji kontrolira namjeru kretanja. Čip, koji će instalirati robot, zatim će snimati i slati moždane signale aplikaciji, s početnim ciljem da se “omogući ljudima da kontroliraju kursor ili tipkovnicu računala samo koristeći svoje misli”, tvrde iz Neuralinka.

Musk je na X-u objavio da će se prvi proizvod Neuralinka zvati Telepathy.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

