Musa: "Hajduk ima najvećeg talenta Hrvatske još od Gvardiola!"

Tjedan koji se približava svojem kraju u sportskom su smislu obilježili nastupi hrvatskih klubova u pretkolima europskih natjecanja. Rijeka je započela svoju borbu za Ligu prvaka, Hajduk i Varaždin svoju za Konferencijsku ligu, a o dojmove je za Sportske novosti otkrio Mario Musa, mladi nogometni menadžer koji je u igračkoj karijeri, između ostalih klubova, nosio dresove Dinama i Lokomotive, a upisao je i nekoliko nastupa za U21 reprezentaciju Hrvatske.

Za početak je komentirao utakmicu između Varaždina i Santa Clare u kojoj su Varaždinci sve oduševili i upisali pobjedu (2:1) protiv renomiranog suparnika.

- Mislim da bi se i Hajduk i Rijeka mogli ugledati na Varaždin i kakav su pristup imali njihovi igrači protiv Santa Clare - jasno je rekao Musa i izdvojio jednu situaciju iz utakmice te je usporedio sa sličnom na susretu Rijeka - Ludogorec:

- Latković je na centru mogao pasti zbog kontakta u začetku akcije za drugi gol, ništa se ne bi dogodilo. Imamo primjer Jankovića na utakmici protiv Ludogoreca gdje u sličnoj situaciji odmah pada. Ostani na nogama, iznesi loptu, imaš Ndockyta tamo, možda će se nešto dogoditi. Latković je iznese do 25 metara, tamo ga zaustave prekršajem i sve je rezultiralo golom.

Varaždin je bio jedna od svijetlih točki hrvatskog nogometa prošle sezone, a iako su u godinu dana ostalih bez nekih važnih igrača, i dalje se jasno vidi smjer u kojem idu. Ovog ljeta nisu dovodili puno igrača već samo nekoliko njih koji su se odmah pokazali pojačanjima, pišu Sportske novosti.

- Ciljano su dovodili igrače i tu se vidi da klub ima svoj sustav. Mislim da su dovođenja Mamuta i Bočkaja pravi potezi. Mamut je fantastičan napadač protiv kojeg je teško igrati, a Bočkaj je odmah po dolasku u klub pokazao svoju vrijednost.

Komentirao je i Hajduk koji je remizirao kod Zire (1:1). Musa je želio istaknuti jednog igrača splitske momčadi:

- Skelin me je baš ugodno iznenadio. On je deset godina mlađi od Šarlije, a na terenu je izgledalo obrnuto. Oduševila me njegova zrelost, agresija, skokovi, iznošenje lopti gdje je par puta došao praktično do šesnaesterca. Skelin je s ovom utakmicom pokazao jako puno, da se može s njim računati za sezonu koja je pred nama - rekao je Musa te nastavio:

- Hajduk će dovesti jednog stopera, ali ne bi trebao dvojicu pa da zatvara vrata Skelinu, ali i Malčiću. Tu bih spomenuo i Luku Hodaka. Mislim da je to jedan od najvećih talenata u Hrvatskoj još od Joška Gvardiola. Mislim da bi i on mogao pokazati dosta ove sezone.