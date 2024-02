MURAL ISPRED SMOJINE SPOMEN SOBE OSVIJETLJEN Ravnateljica GKMM-a: "Planiramo događanja na otvorenom"

Sutra je Valentinovo, ujedno i 101. rođendan splitskog velikana Miljenka Smoje. Cijela godina za nama bila je u znaku Smoje i njegovog stvaralaštva. Tako su održana brojna događanja po gradu, na Matejušku je postavljen njegov kip, dok je u Žrnovnici otvorena spomen soba. Ulaz u nju ukrašen je prekrasnim muralom, a sada je stiglo i nešto novo.

"Sutra je 101. rođendan Miljenka Smoje pa smo mi za tu prigodu osvijetlili mural s likovima uz Malog mista. Mural se nalazi ispred naše knjižnice u Žrnovnici gdje je spomen soba Miljenka Smoje. Tijekom godine, ali i ubuduće, planiramo događanja na otvorenom. To je još jedan novi ambijentalni prostor za različita događanja koja je naša knjižnica namijenila za javnost. Sve će dodatno biti uređeno i zelenilom.

To je drugi takav prostor koji možemo koristiti na taj način. Imamo i prostor dvorišta knjižnice Dalmatine gdje smo zadnja tri ljeta imali događanja tijekom Splitskog ljeta. To se pokazalo kao pun pogodak. Zajedno sa HNK smo imali književne susrete i koncerte i pokazalo se da je to baš ono što našim građanima i gostima treba", kazala nam je ravnateljica GKMM-a Grozdana Ribičić.

Podsjetimo, mural su izradili učenici Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju iz Splita sa svojim nastavnicima Kristinom Krstinić i Petrom Bikićem.

"S obzirom da imamo spomen sobu Miljenka Smoje plan nam je dovoditi i grupne posjete djece u knjižnicu. Sutra je u podne u OŠ Žrnovnica svečanost povodom litarno-medijsko-dramskog natječaj 'Male priče iz velog mista'. Trećaši iz OŠ Manuš sa svojom knjižničarkom Katarinom Škiljo, ravnateljicom Maritom Guć i učiteljicom Renatom Širović će doći u posjet knjižnici, prošetat će se Žrnovnicom i upoznati ljepotu Žrnovnice. Pozivamo i ostale škole da planiraju izlet u Žrnovnicu gdje mogu upoznati ljepote Žrnovnice i posjetiti spomen sobu Miljenka Smoje", pozvala je ravnateljica Ribičić.