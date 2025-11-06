U Prirodoslovnom muzeju Split na adresi Poljana kneza Trpimira 3, dana 11. studenog 2025. godine (utorak) u 12 sati otvara se multimedijska izložba „INVAZIJA – invazivne vrste na području Splitsko-dalmatinske županije“.

Izložba otkriva svijet flore i faune koja je pristigla iz drugih krajeva svijeta, a čemu je najviše pridonijela ljudska aktivnost. Te strane invazivne vrste ugrožavaju prirodu, gospodarstvo i zdravlje ljudi kako na području Hrvatske, tako i na području naše Županije. Kroz multimedijalni prikaz, videoprojekcije, preparate i žive primjerke, posjetitelji će moći upoznati veliki broj stranih invazivnih vrsta na našem području i saznati kako su dospjele, kako se šire i što možemo učiniti da umanjimo njihov štetan utjecaj.

Cilj izložbe je podići svijest o važnosti očuvanja autohtonih, zavičajnih vrsta te pokazati koliko su ljudske aktivnosti povezane sa širenjem stranih invazivnih vrsta i pritom otkriti kako svaki pojedinac može pomoći u zaštiti prirode.

Dođite i otkrijte tko su nepozvani gosti u našoj Županiji!