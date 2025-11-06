Mudrolije o mudima: Besplatni stand-up za studente na Kampusu

Dobre tradicije se nastavljaju, pa Bradata aukcija i ove godine donosi „Mudrolije o mudima“ – popularni stand-up show koji se vraća na Kampus 20. studenog s početkom u 21 sat.

Ovaj besplatni stand-up nastup donosi obilje smijeha, ali i važnu poruku o muškom zdravlju i prevenciji bolesti. Cilj događaja je, kroz humor i opuštenu atmosferu, studentima približiti važnost redovitih preventivnih pregleda i brige o zdravlju.

Ovogodišnje „Mudrolije o mudima“ predstavljaju nove snage splitske stand-up scene, a publiku će cijelu večer zabavljati čak sedam komičara: Toni Bilić, Antonio Blagaić, Ivan Jagnjić, Jure Perišić, Matej Perić, Ante Škugor i Roko Vujević.

– Zahvaljujemo svim komičarima koji su izdvojili svoje vrijeme kako bi vas nasmijali, a sve vas pozivamo da nam se pridružite na Kampusu i smijete do suza, poručili su organizatori.

Bradata aukcija je humanitarna inicijativa koja već devet godina promovira važnost edukacije, prevencije i muškog zdravlja, a sve inforamcije o projektu i nadolazećim događanjima pronađite na www.bradata-aukcija.com