Mudražija odlazi iz Dinama

Robert Mudražija (28) ove sezone nije dobio ozbiljnu priliku u Dinamu. Iako je ljetos stigao uz velika očekivanja i kao igrač kojem su se navijači veselili, zasad se nije nametnuo. Skupio je tek pet nastupa, a samo je jednom krenuo od prve minute. Otpisani ofenzivac nadomak je transfera u Slovan iz Bratislave, potvrđeno je Indexu. Slovan će Dinamu platiti 700 tisuća eura odštete.

Nije dobio priliku u Dinamu

Mudražija je nogometno odrastao u Dinamovoj školi, a nakon toga je prešao u Zagreb. U Austriju je otišao 2016. godine kada je potpisao za Liefering. Široj javnosti u HNL-u afirmirao se u Osijeku, a dobre igre donijele su mu i veći inozemni transfer. U siječnju 2019. prešao je u danski Copenhagen za 2.7 milijuna eura. Prema Transfermarktu vrijedi milijun eura.

Dvije godine poslije vratio se u hrvatski nogomet kao posuđeni igrač danskog prvaka. Nosio je dres Rijeke, a zatim je igrao i za ljubljansku Olimpiju. U ljeto 2022. opet je došao u SHNL, potpisao je za Slaven Belupo, a godinu kasnije prešao je u Lokomotivu. Prošlog ljeta stigao je u Dinamo za pola milijuna eura, no umjesto stabilne uloge u Maksimiru, dočekala ga je sporedna minutaža.

Slovan je najbolja momčad Slovačke

Aktualni prvak Slovan je trenutačno prva momčad slovačkog prvenstva s 39 bodova, bodom više od Dunajske Strede. Momčad prema Transfermarktu vrijedi 31 milijun eura, a najskuplji igrač kluba koji je 24 puta bio državni prvak je slovački ofenzivac Nino Marcelli (20), koji vrijedi pet milijuna eura. U klubu je još jedan bivši dinamovac Marko Tolić (29), koji vrijedi dva milijuna eura.