Mučna ispovijest majke pretučenog dječaka: "Moje dijete ima hematome, fakturu lubanje, a Grad štiti huligane opet!"

Ne jenjava ogorčenje Vukovaraca nakon što se doznalo da je grupa od desetak pripadnika navijačke skupine BBB, bez ikakvog povoda, u subotu navečer u centru Vukovara pretukla pet maloljetnika od 15 godina. Nije to prvi put da se u tom gradu, na ulici, usred dana ili tijekom noći, događaju ovakvi nasilnički ispadi, a prema onome što govore Vukovarci, uglavnom ista skupina policiji odavno poznatih mladića narušava ionako krhak mir i suživot u Gradu heroju.

“Nekog pretuku, gradonačelnik to reda radi javno osudi, napadače uhite ili ih uopće ne nađu, izreknu im nikakve kazne i tako to završi. Mi roditelji moramo strahovati hoće li naša djeca biti pretučena ni kriva ni dužna, što se upravo u subotu i dogodilo. E pa dosta bi bilo toga. Sad smo se organizirali i u subotu ćemo svi doći na veliki prosvjed i tražiti da tome dođe kraj”, najavili su roditelji petorice dječaka koje su pretukli mnogo stariji Boysi.

Doznaje se da imaju od 22 do 32 godine. Samo su jednog od njih uhitili iako neslužbeno doznaju 24 sata da policija, a i neki roditelji, poznaju i ostale. Jedan je čak bio zatočen u Grčkoj zbog tučnjave koju su ondje izazvali, odakle je iz zatvora izvučen s ostalim članovima BBB-a. Za ostalima koji su sudjelovali u vukovarskoj tučnjavi raspisana je tjeralica.

Već je sudjelovao u tučnjavama

A tog jednoga kojeg su uhitili, kako navode u policiji, prijavit će za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi, što je u odnosu na teške tjelesne ozljede te frakturu lica i glave koje su pretrpjeli nesretni dječaci posve benigna kaznena odgovornost.

“Taj što je uhićen udarao je mojeg sina. Sin je dobio hematome po tijelu, frakturu lica i tešku ozljedu oka, zbog koje će vjerojatno morati na operaciju. Odmah nakon tučnjave odvezli su ga u osječku bolnicu. Sledila sam se kad su mi javili da je pretučen. Pa ti dječaci otišli su do grada prošetati. Ovi su ih napali jer je jedan od njih govorio ekavicu. Pa naša djeca žive sa svojim prijateljima, a ovo su huligani i nasilnici koji uporno uništavaju sve pokušaje normalnog života u ovom gradu. Uvijek su isti u igri i uvijek im se progleda kroz prste. Štite ih i Grad, koji im je dao prostore za udrugu BBB-a u centru, i policija, koja ih često ni ne procesuira, pa i sud, koji im daje smiješne kazne. Taj što je uhićen već je četiri puta sudjelovao u sličnim tučnjavama i svaki put bi dobio nikakvu kaznu, društveno koristan rad. A naša djeca završe u bolnicama”, ogorčena je mama jednog od dječaka. Kaže da im se sad javljaju i drugi roditelji čija su djeca prije bila žrtve tih zlostavljača.

Htjeli ih baciti u rijeku

“Moj unuk je odlikaš, dobro dijete, nikad ni od roditelja nije dobilo po guzici. Da neki huligani od njega naprave invalida sad, to je nedopustivo. Zakleo sam se da će ovo biti zadnji put u našem gradu. Neće naša djeca biti kolateralne žrtve tih divljaka koji se nazivaju navijačima. Mediji moraju dati doprinos da se u ovom gradu uvede red jer netko će od roditelja uzeti zakon u svoje ruke. To su mangupi koji teroriziraju ovaj grad zadnjih 5-6 godina. Ovaj što je priveden već je prije teško ozlijedio nekoga i nije za to bio kažnjen. Šokirani smo saznanjem da postoje pritisci iz Zagreba da se sve zataška, da se naša djeca što prije puste iz bolnice kako ne bi ispalo da su teško ozlijeđeni i da je riječ o ozbiljnom napadu. To sve govori”, kazao je ogorčeni djed jednog od teško ozlijeđenih 15-godišnjaka, inače vukovarski branitelj, piše 24 sata.

Istaknuo je kako zbog svega nije mogao spavati i da Vukovar nije grad slučaj nego ga pojedinci žele prikazati takvim. I on će, kaže, doći u subotu na javni prosvjed, koji organiziraju i srpski i hrvatski roditelji te građani jer je svima došla voda do grla.

“I nama su rekli da moramo doći po djecu, ali mi nećemo. Naša su dva sina napadnuta, blizanci su. Oba imaju potres mozga, nagnječenje vilice, hematome po tijelu. Bili su na infuziji, ne mogu jesti. Jedan ima teške ozljede, frakturu lubanje, krvario je na uši, usta, nos. Oko mu je i dalje zatvoreno. Drugog sina nakon cipelarenja su podignuli u zrak i htjeli preko ograde baciti u Vuku. On se grčevito držao za njih i uspio se othrvati. Pao je na tlo. Cipelarili su ih obojicu i nakon što su obojica izgubila svijest. Druga djeca rekla su nam da su mislili kako su njih dvojica mrtvi. Tko zna što bi bilo da nije naišla policija pa su se napadači razbježali”, kaže nam ogorčeni otac pretučenih blizanaca.

“Ako se ovo ne izvede na čistac, onda smo mi kao društvo podbacili, ovo je nešto najlošije što se moglo dogoditi Vukovaru. Ja sam Srbin, ali građanin Hrvatske, služio sam hrvatsku vojsku, ovo je moj grad i u njemu živi moja obitelj, drugoga grada nemam. I da meni sad huligani određuju smijem li pustiti svoju djecu u centar grada s prijateljima na sok!?, dodao je otac teško ozlijeđenih dječaka, koji također ističe kako se stječe dojam da napadače netko sustavno štiti.