Mrvoš se oglasio o zatvaranju tvrtke i tvrdi da ne zatvara. Traži nove partnere

Ivan Mrvoš ne javlja se novinarima nakon što je Lider jučer objavio da se njegova tvrtka Include zatvara. To su za Lider izjavili njegovi investitori, a mladi poduzetnik oglasio se tek u komentarima ispod Liderovog članka na Facebooku.

"Ovaj članak nije točan. Tvrtka se ne zatvara, iako je to jedna od mogućih opcija ukoliko tako odlučimo, kao što je i opcija dalje nastaviti poslovanje u malom volumenu kakav je bio i do sada. No to jednostavno nije smisleno iz perspektive povrata dosadašnjih investicija koji se u tom slučaju neće dogoditi za sto godina...

A i takvog malog volumena smo se jednostavno više zasitili, zbog čega smo i odlučili da ove godine nećemo dalje forsirati nastavak takvog poslovanja. Cilj je, kao i protekle godine, pronaći strateškog partnera koji će infrastrukturom moći zajedno sa nama realizirati projekte od 5, 10, 15 mio EUR kakvi se događaju svako toliko diljem EU u domeni pametnih spremnika otpada. To zahtjeva ozbiljnu investiciju, a svi znamo kolike su i kakve investicije u proizvodnju u HR", napisao je.

Dakle opcija je da zatvori ili da nastavi poslovati u malom volumenu i kaže da je to besmisleno. Izgleda da Mrvoš traži nove investicije.