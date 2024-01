MRLE ANGAŽIORAO DORH! Basistu grupe Let 3 prekipjelo, otkrio što mu je netko podmetnuo

'Kužim da ima neke elemente i na neku foru ima veze s nama, ali to nije naša pjesma, mi to nismo napravili. Angažirao sam DORH i raznorazne druge stručnjake i naći ćemo mi tko je tu kriv i tko to nama podmeće', rekao je Damir Martinović Mrle (62), basist grupe Let 3, koja nas je u svibnju 2023. predstavljala na Eurosongu.

Kad je izašao popis pjesama koje će se ove godine predstaviti na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, Letovci su odmah reagirali i demantirali da su se ponovno prijavili. Na listi se, naime, našla grupa Let 3 s pjesmom 'Babaroga', a dečki tvrde kako to nisu oni, javlja Story.

'Čim budem imao neke informacije ja ću vam se javiti. Je*iga', rekao je Mrle u videu koji je objavio na društvenim mrežama.

Ranije je za Večernji list komentirao kako se oni nisu prijavili na Doru, da mu ništa nije jasno i da pokušavaju shvatiti što se dogodilo.

'Pretpostavljam da se radi o nekom hakiranju. Pjesma 'Babaroga' ne postoji. Kako ćemo nastupiti s pjesmom koje nema, što da radimo', rekao je Mrle.

Ipak, kako je Jutarnji list pisao, u prosincu se pročula vijest kako su se riječki rockeri prijavili na natječaj za Doru, par minuta prije ponoći, kada je završavao natječaj. Mrle je tada komentirao:

'Prijavili smo se? Zar stvarno?'.