Mreža novinara o Derifaj i Thompsonu: "Svaki napad na novinare napad je na demokraciju"

Mreža SafeJournalists izražava ozbiljnu zabrinutost zbog odluke Općinskog državnog odvjetništva u Splitu o podizanju optužnice protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i građanina Branka Miodraga zbog navodnog kaznenog djela povrede nepovredivosti doma.

Slučaj se odnosi na incident iz kolovoza 2021. godine, kada je tijekom snimanja istraživačke televizijske emisije Potraga novinarska ekipa stupila na krov zgrade koju pjevač Marko Perković Thompson koristi kao svoju terasu. Sama terasa, odnosno krov, i pravo raspolaganja njome predmet su dugogodišnjih sporova između Perkovića i stanara zgrade, piše Index.

Vodeći se javnim interesom za otkrivanje relevantnih informacija, novinarka i snimatelj su s predstavnikom stanara ušli u dio objekta koji je u tom trenutku bio u vlasništvu zgrade, a čiji imovinsko-pravni status zbog sporova nije bio razriješen.

I oni su podsjetili na slučaj Melite Vrsaljko

Prema informacijama Hrvatskog novinarskog društva (HND), optužnica je podignuta bez uzimanja u obzir činjenice da je novinarka tada obavljala zadatak od jasnog javnog interesa. Prilog se bavio pitanjem vlasništva nad zemljištem povezanim s javnom osobom, a ne postoje dokazi da je ulazak na posjed bio svjestan i namjeran čin provale.

"Ovo je prvi slučaj u gotovo tri desetljeća u kojem je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske podiglo optužnicu protiv novinara zbog postupanja u okviru profesionalnih dužnosti. Takav potez stvara zabrinjavajući presedan i riskira odvraćanje od istraživačkog novinarstva", poručili su.

Mreža pritom podsjeća na slučaj novinarke Melite Vrsaljko, koja je prije više od godinu dana bila fizički napadnuta nakon što je osoba nezakonito ušla u njezin dom, a u tom slučaju optužnica još uvijek nije podignuta. Ova usporedba izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu jednakosti i dosljednosti u postupanju pravosudnih tijela, stoji u priopćenju mreže.

"Svaki napad na novinare napad je na demokraciju"

"Izvještavanje o temama od javnog interesa, uključujući imovinsko-pravne sporove, ne smije se kriminalizirati, a pravna praksa mora ostati slobodna od političkih i društvenih pritisaka. Umjesto progona, državne institucije trebale bi jamčiti sigurnost i zaštitu novinara dok obavljaju svoj posao, a sudovi bi u donošenju odluka trebali uzeti u obzir širi društveni značaj zaštite medijskih sloboda", dodaju.

Mreža SafeJournalists poziva Državno odvjetništvo da u ovakvim slučajevima uvaži profesionalni kontekst i javni interes te poziva javnost i medijsku zajednicu na iskazivanje solidarnosti s novinarima pod pritiskom. Mreža SafeJournalists obavijestit će nacionalne i međunarodne aktere o ovom incidentu i nastaviti pratiti situaciju.

"Svaki napad na novinare napad je na demokraciju, javni interes i temeljna ljudska prava", zaključuju. Priopćenje su potpisali Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Kosova, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje BH novinari, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Sindikat medija Crne Gore.