Možemo izabrao tim za pobjedu na sljedećim parlamentarnim izborima

Stranka Možemo! je na današnjoj izbornoj skupštini odabrala novo vodstvo koje će upravljati pripremama za osvajanje vlasti na sljedećim nacionalnim izborima. Članstvo stranke potvrdilo je Sandru Benčić i Tomislava Tomaševića kao koordinatore koji će iduće četiri godine voditi stranku prema izbornoj pobjedi.

Izbor novog proširenog vodstva, devet članova Upravnog odbora i 30 članova Vijeća Možemo, za koje se kandidirao dvostruko veći broj kandidata, dolazi nakon nedavno donesenih izmjena statuta kako bi rast i brojnost lokalnih organizacija bili popraćen većom predstavljenošću u glavnim tijelima stranke.

“Hrvatska može biti zemlja u kojoj se dobro živi od rada, u kojoj su djeca sigurna i zaštićena od nasilja i siromaštva, u kojoj obitelji ne moraju biti robovi banaka do kraja života da bi osigurali krov nad glavom, zemlja u kojoj ljudi ne moraju birati hoće li platiti režije ili prehraniti svoju djecu, zemlja u kojoj umirovljenici ne moraju skupljati boce da bi si priuštili jedan obrok dnevno. Mnogi danas u Hrvatskoj žive loše, ali to nije nepromjenjivo, već HDZ ne želi raditi za mnoge, nego za svoje. Mi ćemo svim građanima osigurati dobar život. Mi imamo hrabrost i odlučnost da se moć i bogatstvo u ovom društvu redistribuira u korist većine. Mi se za tu većinu borimo”, izjavila je Sandra Benčić.

“Izgradili smo zajedno treću stranku u Hrvatskoj koja počiva na vrijednostima socijalne pravde, ekološke održivosti, rodne ravnopravnosti i demokratizacije društva, izgradili smo političku platformu kroz koju svaki dan mijenjamo Hrvatsku na bolje kroz opozicijski rad u gradskim vijećima, kroz terenski rad u našim kvartovima. Izgradili smo stranku koja je u Zagrebu i Pazinu pokazala da zna upravljati u interesu većine, izgradili smo stranku koja je pokazala da zna surađivati sa srodnim političkim strankama poput SDP-a i ostalih danas ovdje prisutnih, da znamo postići dogovor i da imamo snage njega se držati i tako će biti i u budućnosti”, rekao je Tomislav Tomašević.

“Pred nama je borba za osvajanje vlasti u Hrvatskoj. Bit ćemo pod žestokim napadima – vjerojatno još i većim nego na svim proteklim izborima na kojima smo sudjelovali, no snagu ćemo kao i do sada pronaći jedni u drugima, u našem članstvu i našim podržavateljima, kojima i ovim putem zahvaljujem. Iza nas su velike pobjede, ali pred nama su tek najveće pobjede”, poručio je Tomašević.

Na skupštini Možemo okupljenim članovima obratili su se i gosti, predstavnici partnerskih stranaka i organizacija: predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Siniša Hajdaš-Dončić, Dalija Orešković, predsjednica stranke DOSiP, Anka Mrak-Taritaš ispred GLAS-a, kao i Vula Tsetsi, koordinatorica Europske stranke zelenih, koordinator grupacije Zeleni/ESA u Europskom parlamentu Bas Eickhout, kao Thomas Waitz ispred austrijskih Zelenih, zastupnik u Europskom parlamentu, i Biljana Đorđević ispred Zeleno-levog fronta.

“Za mene osobno, kao i za SDP, suradnja s Možemo! nadilazi puki zbroj glasova. To je zdrav politički savez koji je građanima spreman ponuditi stvarna rješenja za svakodnevne probleme: od priuštivog stanovanja i boljih radnih uvjeta do rasta mirovina i vraćanja povjerenja u institucije. Naše aktivnosti u Saboru, Gradu Zagrebu i drugim lokalnim sredinama jasno pokazuju da imamo konkretan plan, a ne samo želju za smjenom vlasti. Čestitam izabranim koordinatorima i svima u tijelima stranke. To su ljudi s kojima gradimo izvrsnu partnersku komunikaciju i s kojima ćemo, uvjeren sam, graditi bolju budućnost Hrvatske”, istaknuo je Siniša Hajdaš-Dončić, predsjednik SDP-a.

“Uvjerena sam kako će Možemo! i progresivne snage u Hrvatskoj odnijeti pobjedu na sljedećim parlamentarnim izborima. Zagrebački gradonačelnik Tomašević pokazuje kako europski gradonačelnici iz zelenih stranaka mijenjaju gradove kroz priuštivo stanovanje, ulaganja u javni prijevoz, demokratizaciju odlučivanja i transparentnost upravljanja gradskim financijama. Možemo daje važan doprinos dio Europske zelene stranke (EGP), kroz rad u Glavnom odboru, kroz Europski parlament, kroz svoju ulogu u formiranju pozicija EGP po pitanju genocida u Gazi i obrani međunarodnog prava”, istaknula je Vula Tsetsi, koordinatorica Europske stranke zelenih.

Bas Eickhout, supredsjednik Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu: “Zelene progresivne stranke grade novi europski pokret iz temelja. U ovom trenutku, Zeleni predvode pet glavnih gradova Europske unije: Amsterdam, Budimpeštu, Rigu, Kopenhagen i Zagreb. A u gradovima zapravo i počinju prave promjene. Upravo zato napadaju nas i napadaju Možemo!: boje se alternative koju donosimo svim zemljama i gradovima Europe. Mi se borimo za progresivnu budućnost, za našu vlastitu, obnovljivu energiju, za sve građane, za socijalne programe i za to da civilno društvo ima moć i svoj glas.”

U Upravni odbor izabrani su Dušica Radojčić, Danijela Dolenec, Maja Šintić, Igra Šain Kovačević, Damir Bakić, Ivana Kekin, Dobriša Adamec, Boris Kiš i Marin Živković.

U Vijeće stranke izabrani su Đuro Capor, Morena Lekan, Draženka Polović, Dunja Pejić, Nebojša Zelič, Hana Paleka, Luka Kerečin, Violeta Pancer, Urša Raukar-Gamulin, Tomislav Medak, Slaven Boljun, Lana Vego, Ivica Profaca, Hana Bećirević, Jere Meić, Siniša Škaberna, Orjen Petković, Martina Podboj, Ana Fonović, Davor Vuković, Roman Karaturović, Tanja Jadrešić, Miha Paus, Noel Mirković, Dita Agoli-Wäspi, Vildana Botonjić, Vlasta Lendler-Adamec, Marta Šavor-Radičević, Ivan Vedak, Svibor Jančić.