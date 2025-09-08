Može predstavljati rizik od gušenja kod male djece: Iz prodaje se hitno povukao ovaj proizvod

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda COZZO JELLY STICKS FRUIT FLAVOR (žele voćni štapići, pakiranja od 100 g i 240 g), s rokom trajanja najbolje upotrijebiti do 01. travnja 2026.

Razlog povlačenja je prisutnost aditiva E407, koji utječe na tvrdoću proizvoda i otežava žvakanje. To može predstavljati ozbiljan rizik od gušenja kod male djece prilikom konzumacije.

Inspektorat naglašava da proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani te sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Naziv proizvoda: COZZO JELLY STICKS FRUIT FLAVOR (100 g i 240 g)

COZZO JELLY STICKS FRUIT FLAVOR (100 g i 240 g) Dobavljač: Heuschen & Schrouff – Oriental Foods Trading B.V., Landgraaf, Nizozemska

Heuschen & Schrouff – Oriental Foods Trading B.V., Landgraaf, Nizozemska Maloprodaja: PEKINŠKA PATKA d.o.o., Zagreb

PEKINŠKA PATKA d.o.o., Zagreb Zemlja podrijetla: Malezija

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod i pakiranja.

Potrošačima se preporučuje da, ukoliko imaju navedene žele štapiće, proizvod ne konzumiraju i vrate ga na mjesto kupnje.