Može li veliki biznis narasti u malom mjestu? 

Može li snažan i održiv biznis izrasti izvan velikih urbanih središta te postoji li poduzetnički život u manjim i ruralnim sredinama? Odgovor na ta pitanja pružit će Međunarodna konferencija „Dani poduzetništva u Imotskom“, koja će 21. studenoga pretvoriti Imotski u žarište razgovora o suvremenom poduzetništvu, digitalnim prilikama i pametnim tehnologijama koje mijenjaju način poslovanja. U organizaciji Udruge Inkubator za održivi razvoj, uz suradnju Poduzetničkog centra Zovnica i obrta za poslovno savjetovanje L’IDEA, konferencija će ponuditi jedinstveni prostor za stručno usavršavanje, razmjenu iskustava i umrežavanje poduzetnika iz Hrvatske i regije.

Program donosi tri tematski povezana panela osmišljena kako bi sudionicima pružili znanje primjenjivo u praksi – od načina korištenja EU fondova za razvoj poslovanja do razumijevanja digitalnog tržišta i primjene pametnih rješenja u proizvodnji. “Konferenciju smo zamislili takvom da poduzetnik koji dođe dobiva direktnu korist u informacijama iz prakse, znanju i kontaktima. Inspiraciji! I tih nekoliko sati konferencije želimo pretvoriti u ulaganje u biznis, a poduzetnička događanja u malim mjestima želimo učiniti novim standardom i novom razinom mogućeg.” - istaknula je Anamarija Grabovac, vlasnica PC Zovnica, koja je EU karijeru u Bruxellesu prije 10 godina zamijenila vlastitom tvrtkom u Imotskom, u vrijeme kada povratak nikako nije bio trend. “Teme koje donosimo su zaista goruće - od pametnih rješenja u proizvodnji pa sve do interneta kao mjesta prodaje i brendiranja, a na samom kraju stručnjaci će pokazati put do različitih izvora financiranja.” - dodaje organizatorica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz zaista zanimljive goste iz regije, među poduzetnicima panelistima dominiraju lica mlade poduzetničke scene Dalmacije - od Zorana Premerua, direktora tvrtke premium sladoleda Premis pa do zvučnih imena digitalne scene poput magistra kineziologije Matea Patrlja koji svojim fitness biznisom upravlja iz Imotskog. Ozbiljno će se popričati i o izvorima novca na panelu “Kako do novca”, a panelisti su dr. sc. Gojko Bežovan (Sveučilište u Zagrebu), Marina Jurašin (HBOR) i Lidija Vukadin Vranješ (L’IDEA).

Konferencija „Dani poduzetništva u Imotskom“ pružit će priliku za umrežavanje, edukaciju i razmjenu iskustava među poduzetnicima, inovatorima i stručnjacima iz Hrvatske i regije. I jedan poduzetnički izlet u Imotski mogao bi donijeti inspiraciju i motivaciju brojnim drugim poduzetnicima koji stvaraju iz manjih okruženja. “Ja vjerujem da čovjek uči gledajući primjere mogućeg. Jer - dok ne vidimo moguće - sve se čini nemoguće. A Imotski je poznat po tome da goste primamo otvorenih ruku i srca pa se zaista veselimo svima koji žele doći slušati, učiti i rasti s nama.” - zaključuje Anamarija Grabovac.

Konferencija se održava 21.11. u Imotskom (Pučko otvoreno učilište) od 9 do 14h, sudjelovanje je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu zbog ograničenog broja mjesta. Prijavu je moguće obaviti na linku. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže ovom inspirativnom događaju i doprinesu stvaranju zajednice koja promiče znanje, suradnju i inovacije.