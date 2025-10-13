Može li Split postati europski tehnološki centar? Digitalna Dalmacija i NXTforum već sedam godina dokazuju da može!

Kad se prije sedam godina u Splitu prvi put održao događaj Startup Europe Regatta, bilo je jasno da grad ima potencijal postati središte inovacija, tehnoloških razgovora i novih ideja. Danas isti događaj nosi novo ime NXTforum - Innovation Future Forum, ali cilj je ostao isti: okupiti poduzetnike, inovatore, mentore i investitore koji žele stvarati konkretne suradnje i projekte. Digitalna Dalmacija i Splitsko-dalmatinska županija uz forum su od samih početaka svake godine suorganizatori i partneri koji domaću scenu povezuju s međunarodnim stručnjacima.

Otvaranje u Podrumima i poznata lica na pozornici

Svečano otvaranje ovogodišnjeg foruma održano je u Dioklecijanovim podrumima, uz govore predstavnika organizatora i partnera.

Na svečanom otvaranju publici su se redom obratili Frane Šesnić, direktor Zagrebačkog inovacijskog centra ZICER-a, koji je nastupio u ime organizatora, te Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije, kao suorganizator događaja. U ime korporativnih partnera govorio je Daniel Šimić, viši direktor Enterprise odjela A1 Hrvatske, dok je pogled na razvoj poduzetništva donio Ante Janko Bobetko, potpredsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a. U ime akademske zajednice govorio je dr. sc. Jakša Krišto, prodekan za studente i studijske programe Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

„Partnerstvo s NXTforumom ključno je jer bez jakih partnera nema zajedničkog nastupa prema javnosti i poslovnom sektoru. Samo nas zajedništvo može usmjeriti prema većim ciljevima, a to je vidljivost naše domaće pameti na globalnoj razini“, rekao je Brčić.

Šesnić je istaknuo da se događaj razvija u ozbiljnu međunarodnu priču: „Drago nam je što imamo sudionike od Silicijske doline do Azije, ali najviše nas veseli što predstavljamo domaće ljude koji svojim rješenjima pokreću promjene na tržištu.“

Riva puna ljudi, razgovora i ideja

Dok su se u Podrumima održavali paneli i razgovori, Riva je bila puna posjetitelja. Na izlagačkom dijelu događaja svoje su projekte predstavili startupovi i organizacije iz cijele Hrvatske, a među njima i Digitalna Dalmacija. Štand Digitalne Dalmacije bio je odmah na ulazu, u samom središtu zbivanja. Posjetitelji su se raspitivali o programima za poduzetnike, mentoriranjima i startup edukacijama, a štand je privukao i mnogo znatiželjnih prolaznika.

Posebnu su atmosferu stvorili umirovljenici koji su svratili po promotivne rekvizite i naglasili da „prate Digitalnu Dalmaciju“. Jedna se sugrađanka nasmijala i rekla: „Najbolja vam je reklama na pazaru. Tamo svi već znaju tko ste.“ Taj nam trenutak možda najbolje pokazuje koliko se projekt ukorijenio u lokalnoj zajednici, ljudi ga prepoznaju i doživljavaju kao dio Splita.

Domaći startupovi koji privlače pažnju

U sklopu programa predstavljeni su i startupovi iz tehnološke zajednice Digitalne Dalmacije, koji su još jednom pokazali kvalitetu domaće scene. Gosti su pozitivno reagirali na prezentacije, a neki su već započeli razgovore o suradnji i investicijama. Među startupovima koji su imali štand na Rivi bio je i BlueDataB, dio GROWit akceleratora Digitalne Dalmacije, čiju je ekipu predstavljala Ana Bedalov. Sudjelovanje na NXTforumu bila je odlična prilika za predstavljanje projekta široj publici.

„Ovakvi događaji odlična su prilika da izravno razgovaramo s ljudima koji bi jednog dana mogli koristiti naše proizvode ili postati partneri“, kazala je Ana.

„Naši startupovi izazvali su veliko zanimanje i to je jasan znak da se u Dalmaciji razvijaju ozbiljni tehnološki projekti s potencijalom rasta“, rekao je Brčić.

Tehnološki poduzetnici na jednom mjestu

Kroz godine se forum razvio u prepoznatljiv događaj koji Split i Digitalnu Dalmaciju povezuje s europskom startup zajednicom. Ove godine Riva je još jednom potvrdila da se u Splitu o tehnologiji i inovacijama razgovara na najbolji način, na otvorenom, uz more, kavu i dobru energiju.