Može li sevdah proći na Dori? Evo s čim će se predstaviti popularna pjevačica koja svira i harmoniku

Stela Rade na ovogodišnjoj Dori predstavlja se pjesmom „Nema te“, glazbenim iskorakom koji spaja emociju sevdaha, suvremeni etno izraz i filmski, kinematografski zvuk. Riječ je o skladbi snažne atmosfere i izražajne vokalne interpretacije, koja se već pri prvim internim slušanjima izdvojila svojom dubinom i autentičnošću.

„Ove godine uopće nisam planirala prijavu na Doru jer nisam imala pjesmu i nisam htjela ništa forsirati. No kad sam prvi put čula ‘Nema te’, odmah sam znala – to je to“, kaže Stela.

U pjesmi je glavni fokus na glasu – snažnom, čistom i emotivnom – uz pažljivo dozirane instrumentalne detalje koji stvaraju osjećaj napetosti i intime. Harmonika se pojavljuje suptilno, tek u ključnim trenucima, kao emotivni potpis i simbol Stelinog glazbenog identiteta.

Glazbeni aranžman spaja tradicionalne melodijske motive s modernom produkcijom i filmskim pristupom gradnje dinamike. Pjesma se otvara tiho i intimno, gotovo šapatom, da bi se postupno razvijala prema snažnoj, ali kontroliranoj kulminaciji, nalik glazbi za dramske filmske scene.

Vizualni i scenski koncept razvijan je paralelno s glazbom, a njegovu cjelovitost dodatno oblikuje dugogodišnja suradnja sa stilistom Nicolasom Diamaneom, koji potpisuje kostime za sve Steline nastupe. Njegova vizija nadovezuje se na atmosferu pjesme – tamnu, emotivnu i suzdržano snažnu – stvarajući vizualni okvir koji prati unutarnju priču pjesme „Nema te“.

Tematski, „Nema te“ govori o gubitku, tišini i unutarnjoj borbi, ali i o snazi koja se rađa kada čovjek ostane sam sa sobom. To nije pjesma patnje, nego sazrijevanja – emotivna i iskrena, ali usmjerena prema unutarnjem rastu, a ne očaju.

„Možda će se ovo nekima činiti kao moja nova era, ali ja imam osjećaj da tek sada otkrivam tko sam. Ne želim se definirati – moj daljnji rad govorit će za sebe“, dodaje Stela.

Nastup na Dori zamišljen je kao vizualno profinjena, atmosferična izvedba u kojoj je naglasak na emociji, interpretaciji i osjećaju koji pjesma nosi, bez potrebe za naglašenim scenskim spektaklom. Ovim projektom Stela ulazi u novu fazu karijere — kao izvođačica koja uspješno spaja suvremeni pop s tradicionalnim elementima, stvarajući prostor koji je na domaćoj sceni rijedak i prepoznatljiv.