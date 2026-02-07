Može li se krumpir podgrijavati? Evo na što morate obratiti pažnju

Posebnu pozornost treba obratiti na krumpir, koji se često priprema unaprijed i kasnije ponovno zagrijava.

Kuhani krumpir može se sigurno podgrijavati samo ako je nakon pripreme brzo ohlađen i pravilno pohranjen u hladnjaku. Problem nastaje kada ostane na sobnoj temperaturi, osobito ako je prekriven aluminijskom folijom ili zatvoren u neprozračne posude.

U takvim se uvjetima stvaraju povoljni uvjeti za razvoj opasnih bakterija koje mogu dovesti do ozbiljnog trovanja hranom.

Iako se krumpir često izdvaja kao rizična namirnica, postoje i druge namirnice koje zahtijevaju dodatni oprez prilikom ponovnog zagrijavanja.

Gljive

Nakon termičke obrade gljive se lako kvare ako se ne pohrane pravilno. Njihovo podgrijavanje može izazvati probavne tegobe, osobito ako su prethodno dulje stajale izvan hladnjaka. Preporučuje se da se čuvaju u hladnjaku najviše jedan dan te da se prije konzumacije temeljito zagriju.

Špinat i drugo lisnato povrće

Špinat, ali i druge vrste lisnatog povrća, mogu sadržavati veće količine nitrata. Prilikom ponovnog zagrijavanja te se tvari mogu promijeniti i postati potencijalno štetne, zbog čega se savjetuje oprez i izbjegavanje višestrukog podgrijavanja.

Kako bi se smanjio zdravstveni rizik, važno je kuhanu hranu što prije ohladiti, čuvati je u hladnjaku i podgrijavati samo jednom, posebno kada je riječ o namirnicama poput krumpira, piše N1.