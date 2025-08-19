Može li ovo ljeto biti još bolje nego prošlo? U Supetru i Škripu uvjereni su da može! Evo što se priprema

Turistička zajednica grada Supetra pripremila je bogat program koji će razveseliti i domaće i goste. Jedna od najljepših bračkih ljetnih tradicija svakako su ribarske fešte, koje spajaju gastronomiju, glazbu i druženje.

Prva na redu je "Fešta na Glavicu", koja se održava na poznatom supetarskom zjogu. Početak je u 21 sat, a posjetitelje očekuje prava zabava uz grupu Naranča. Riblji specijaliteti, vino i ples pod zvjezdanim nebom jamče nezaboravnu večer. Manifestacija se održava uz potporu EU sredstava kroz Program za ribarstvo i akvakulturu 2021.–2027. te FLAG-a.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nekoliko dana kasnije, na red dolazi i ribarska fešta u Škripu, najstarijem mjestu otoka Brača. Posebne večeri u ovom pitoresknom selu tradicionalno okupljaju sve generacije – od najmlađih do najstarijih. U mirisu svježe ribe, domaćih kolača i vina uz zvuke zabavne glazbe, gosti i domaći dijele priče, pjesmu i zajedništvo koje je obilježilo škripske fešte desetljećima.

Ljubitelje koncerata očekuje i poseban glazbeni doživljaj u Ljetnom kinu Supetar, gdje u srijedu, 20. kolovoza u 21 sat nastupa Stela Rade & akustik trio. Ova mlada glazbenica, nova zvijezda domaće scene, u kratkom je vremenu osvojila srca publike svojim talentom, energijom i vještinom sviranja više instrumenata. Njezin autentičan zvuk koji spaja tradiciju i suvremenost obećava koncert za pamćenje.

Ulaznice za koncert dostupne su putem Eventima te na blagajni Ljetnog kina sat vremena prije početka.

Ljeto u Supetru i Škripu donosi spoj tradicije i suvremenosti, druženja i glazbe, te još jednom potvrđuje zašto je Brač omiljena destinacija domaćih i stranih gostiju.