Može li i želi li Šuta "pomesti" noćne klubove iz centra Splita? Iz ovog odgovora ništa nije jasno definirano, a evo što je navedeno u programu "Dajen ti rič". Proces je vrlo složen i zahtjevan...

Uoči 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, koja će se održati u četvrtak, 9. listopada, nezavisna vijećnica Anita Birimiša dobila je pisani odgovor na pitanje koje je postavila tijekom prethodne sjednice 1. kolovoza. Dokument je javno objavljen, a u njemu se detaljno navodi kako gradska uprava planira riješiti problem buke, vandalizma i neprimjerenog ponašanja u povijesnoj jezgri te ostale komunalne poteškoće.

Pitanje o buci i smeću u Getu

Birimiša je tada podsjetila da su gradonačelnik Tomislav Šuta i njegov tadašnji protukandidat za gradonačelnika Davor Matijević prihvatili poziv stanovnika Geta da provedu noć u tom dijelu grada kako bi se osobno uvjerili u probleme s bukom, vandalizmom i turističkim ekscesima. Od gradonačelnika je zatražila konkretne, dugoročne i provedive mjere koje će zaštititi mir i kvalitetu života stanovnika, poručivši: "Građane ne zanimaju samo obećanja, njima su potrebne vaša riječi pretočene u djela."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz pitanje o noćnom životu, vijećnica je upozorila i na problem neredovitog odvoza otpada, kazavši kako se "na svakom kantunu nalaze crne kese koje se satima ne odvoze".

U odgovoru koji potpisuje gradonačelnik Tomislav Šuta, navodi se da je Grad Split već pokrenuo inicijativu za izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te Zakona o trgovini. Cilj je, kako se ističe, omogućiti lokalnim vlastima veću kontrolu nad radom ugostiteljskih objekata u zaštićenim kulturnim cjelinama.

Grad predlaže sljedeće mjere: usklađivanje rada barova i noćnih klubova s izdanim minimalnim tehničkim uvjetima (MTU) i kapacitetima, obavezno postavljanje automatskih brojača ulazaka i izlazaka, uvođenje sankcija za prekršitelje – gubitak MTU-a nakon trećeg kršenja kapaciteta, obavezno postavljanje video nadzora u ugostiteljskim objektima i mogućnost da gradska vijeća odlučuju o zabrani prodaje alkohola u trgovinama u određenim razdobljima.

Što se tiče problema otpada, u odgovoru stoji da "Čistoća svoju djelatnost obavlja uredno, u skladu s planom i kapacitetima", što će zasigurno otvoriti dodatnu raspravu među građanima i vijećnicima.

Gradonačelnik Šuta: "Split nije (samo) party destinacija"

Gradonačelnik Šuta i ranije je više puta naglasio da Split ne želi profilirati isključivo kao "party destinaciju", već kao grad kulture, sporta i kvalitetnog života. U medijskim istupima podsjetio je kako lokalna vlast nema zakonske ovlasti za određivanje radnog vremena noćnih klubova i prodaje alkohola, što dodatno otežava regulaciju.

"Problem Splita je što se profilirao kao party destinacija… To treba mijenjati", govorio je gradonačelnik Šuta. Vrijedi napomenuti da je poteštat u svom izbornom programu naveo kako bi rješavao ovaj problem.

Tada je istaknuto da bi se trebale odrediti zone za noćne ugostiteljske objekte. "Odrediti zone za noćne ugostiteljske objekte te akcijskim planom definirati područja za noćne ugostiteljske djelatnosti (noćni klubovi, noćni barovi i diskoklubovi) na periferiji grada, uz osiguranje kvalitetne prometne povezanosti", naveo je Šuta u svoj izbornom programu.

Što Grad može i što bi trebao napraviti da zabrani rad noćnih klubova u centru?

Trenutačno Grad Split nema izravnu zakonsku ovlast da jednostrano zabrani rad noćnih klubova u povijesnoj jezgri (jer su oni vjerojatno glavni uzrok nemira i neprospavanih noći stanara Geta i stare gradske jezgre) budući da su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonom o trgovini propisana nacionalna pravila o radnom vremenu i uvjetima poslovanja. Međutim, postoje konkretni koraci koje Grad može poduzeti kako bi ostvario isti cilj kroz zakonom dopuštene mehanizme:

Izmjene MTU-a i lokalnih odluka – Grad može izmijeniti ili dopuniti Odluku o komunalnom redu i uvjete izdavanja MTU-a tako da onemogući izdavanje tehničkih uvjeta za objekte kategorije "noćni bar" unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline (UNESCO zona). Time bi se novim klubovima onemogućilo otvaranje, dok bi se postojeći nadzirali i mogli izgubiti MTU zbog kršenja propisa.

Uvođenje zaštitnih zona – U okviru urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre, Grad može definirati tzv. zone smirenog režima, gdje je zabranjeno postavljanje objekata koji stvaraju buku iznad dopuštenih granica. Takve odredbe bi imale snagu prostorno-planskih uvjeta, čime bi se noćnim klubovima onemogućilo legalno djelovanje.

Lokalni propisi o javnom redu – Grad može donijeti Odluku o javnom redu i miru kojom bi se zabranilo reproduciranje glasne glazbe u vanjskim prostorima nakon određenog sata (npr. 23:00) u cijelom perimetru Dioklecijanove palače i Geta. Takva odluka bila bi izravno primjenjiva i mjerljiva u praksi.

Sustavne kontrole i gubitak dozvola – Komunalni redari i inspekcije trebaju redovito kontrolirati prekoračenja kapaciteta, buku i nepoštivanje MTU-a. Nakon trećeg prekršaja, objekt bi automatski izgubio MTU, što u praksi znači – zatvaranje.

Suradnja s ministarstvima – Grad mora inzistirati na zakonskim izmjenama koje bi lokalnim samoupravama dale pravo da samostalno određuju radno vrijeme ugostiteljskih objekata u osjetljivim područjima. To bi otvorilo put za trajnu zabranu rada noćnih klubova u povijesnoj jezgri i njenoj neposrednoj okolici.

Dug i složen proces

Provedba svih navedenih mjera zahtijeva opsežan administrativni, zakonski i politički proces koji uključuje donošenje novih odluka Gradskog vijeća, izmjene prostornih planova, usklađivanje s nacionalnim zakonima te konzultacije s Ministarstvom turizma i Ministarstvom gospodarstva.

Riječ je o višefaznom postupku koji bi, čak i uz političku volju i podršku državnih institucija, mogao potrajati nešto duže prije nego što se uvede potpuna zabrana rada noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri. Ipak, nije jasno želi li gradonačelnik Šuta doista ukinuti rad noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri Splita, budući da to nije izričito rekao. Čini se da je to jedan od najvećih problema stanara tog dijela grada tijekom ljetnih mjeseci.

Iz gradonačelnikovih odgovora jasno je da zasad nema nikakvih drastičnih pomaka ni novih mjera koje bi zadovoljile stanare užeg centra grada — ponajprije zbog složenosti situacije i utjecaja viših instanci koje imaju značajnu ulogu u cijelom procesu. Ako se taj proces ipak provede do kraja, Split bi krenuo u smjeru zaštite svoje kulturne baštine i mira stanovnika, no čini se da to (barem za sada) nije ni lako ni jednostavno provedivo.

Treba li se zabraniti rad noćnih klubova u staroj jezgri grada Splita? Da

Ne

Nemam mišljenje o toj temi