Može li Flipper Zero ukrasti auto i jesu li Bluetooth slušalice opasnije od crvenog mesa? Stručnjaci na FESB-u dali jasne odgovore!

Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB) održana je radionica posvećena provjeri točnosti informacija u području energije i računarstva, u organizaciji FESB-a.

Događanje je predstavljeno u sklopu razvoja digitalne platforme REPLICA, koja pruža neovisnu, znanstveno utemeljenu analizu medijskih informacija kako bi se smanjila prisutnost dezinformacija u javnom prostoru.

Naime radi se projektu u obuhvatu Agencije za elektroničke medije.

- Naš cilj je provjeriti sa znanstvenog stajališta tvrdnje koje su prisutne u medijskom prostoru, a koje itekako zanimaju sve nas građane, od svakodnevnih upita koliko nam štete elektromagnetski valovi, koji su svuda oko nas. Hoće li sutra umjetna inteligencija raditi umjesto nas, hoćemo li sutra uopće imati liječnike ili to mogu raditi roboti? Mnogo je pitanja na koja ćemo mi, stručnjaci iz svojih područja odgovoriti znanstvenim radovima - u cijelu priču same ideje platforme, funkcioniranja i cilja, okupljene je uveo voditelj projekta, izv. prof. dr. sc. Petar Šolić, dodavši:

- Provjeravamo podatke, tvrdnje kroz znanstveni pristup provjeri informacija koje novinari objavljuju u medijima te informiraju i educiraju građane o tim važnim temama.

Od osnivanja digitalne platforme REPLICA, već je objavljeno 19 radova, 20. je u procesu, a ključne tematske cjeline kojima se REPLICA bavi su aktualni izazovi u energiji, digitalizaciji i računarstvu.

Program je zaključen panel raspravom u kojoj su sudjelovali izv. prof. dr. sc. Petar Šolić, izv. prof. dr. sc. Vladimir Pleština i prof. dr. sc. Toni Perković.

Sudionici su saznali hoće li umjetna inteligencija zaista prijetiti energetskoj stabilnosti, koliko su fotonaponske elektrane učinkovite i koliko štete ili koriste okolišu, te je li realistično da se svijet u idućih deset godina u potpunosti oslanja na Sunčevu energiju.

Među temama koje su izazvale najveću pozornost bili su popularni tehnološki „mit-busteri“ – Flipper Zero i Bluetooth slušalice.

Flipper Zero, često prikazivan u medijima kao mali „hakerski alat za krađu automobila“, pokazao se daleko manje opasnim nego što naslovnice sugeriraju: pravi rizici dolaze iz ranjivosti automobilskih sigurnosnih sustava, a ne iz samog gadgeta.

Kod Bluetooth slušalica jasno je pokazano kako su razine zračenja iznimno niske i gotovo zanemarive, a zanimljiv „fun fact“ pobudio je osmijehe sudionika – konzumacija crvenog mesa rizičnija je po zdravlje od svakodnevnog korištenja bežičnih slušalica.

Kroz niz primjera radionica je pokazala koliko je važno kritički razmotriti medijske tvrdnje i koliko je potrebna jasna, znanstveno potkrijepljena komunikacija u području tehnologije. U vremenu kada se dezinformacije šire brže nego ikad, REPLICA predstavlja značajan iskorak – alat koji ne samo da razotkriva mitove, nego pomaže javnosti donositi informirane odluke, jača povjerenje u znanost i podiže standarde odgovornog izvještavanja.

Uz FESB, partneri na projektu su Ekonomski fakultet u Splitu, DUMP Udruga mladih programera i Udruga Znanost Split, a za više informacija o platformi Replica i primjerima provjere činjenica, posjetite službenu stranicu: https://replica-journal.com/home .