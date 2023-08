MOŽE IMATI OZBILJNE POSLJEDICE, A POČINITELJE JE TEŠKO PRONAĆI Bezazlena igračka ugrožava sigurnost zračnog prometa

Naizgled bezazlena igračka može prouzročiti ozbiljne posljedice. Zasljepljivanje u kabini i smanjen vid pilota utječu na sigurnost zračnog prometa.

- Za vrijeme slijetanja na visini od 60 metara primijetili smo zeleni odbljesak sa lijeve strane koji je točno bio uperen prema zrakoplovu. Srećom pa je laser očigledno bio slab, te nije nas zaslijepio, ispričao je Hrvoje Zubek, zrakoplovni inspektor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, piše HRT.

Zrakoplovne kompanije imaju proceduru u takvim situacijama.

- Uvijek su u kabini dva pilota u zrakoplovu tako da u slučaju da se tako nešto dogodi, pilot koji nije u tom trenutku ugrožen preuzima kontrolu nad zrakoplovom, rekao je Davor Mišić, direktor prometa Croatia Airlinesa i kapetan zrakoplova Dash 8-Q400.

Napadi laserom najčešće se događaju dvadesetak kilometara od piste.

- Najopasnije faza leta su polijetanje i slijetanje jer u tim trenucima pilot treba vizualnu referencu prema aerodromu i u tim trenucima bilo kakva ometanja su najopasnija, rekao je Hrvoje Zubek.

Prema informacijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, četrdeset posto svih prijavljenih događaja bilo je u blizini Zračne luke Zadar. Najčešće tijekom turističke sezone. Hrvatska kontrola zračne plovidbe svaki incident prijavljuje policiji.

- Do kolovoza ove godine imali smo 13 takvih prijavljenih događaja. To je značajan porast. Međutim značajan porast je prisutan u cijelom svijetu, kaže Marko Nevešćanin, rukovoditelj Podružnice Zadar Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Opasne igračke dostupne su posvuda po vrlo niskim cijenama.

Počinitelje nije lako pronaći, a do sada je u Hrvatskoj jedna osoba kazneno sankcionirana. Novčane kazne su od pet do petnaest tisuća kuna, a kazne zatvora od šest mjeseci do pet godina. Prije svega, na umu treba imati da laseri mogu ugroziti putnike u zrakoplovu.