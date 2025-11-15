Motociklom kroz Europu za živote: Rakela pokrenuo najveću humanitarnu vožnju dosad

Poznati motoavanturist i predsjednik BMW Moto Kluba Dalmacija Željan Rakela jutros je u Splitu započeo novi humanitarni projekt naziva “PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme”.

Cilj je tijekom 365 dana prijeći 120.000 km kroz Europu i prikupiti 120.000 € u čast 120 godina Rotaryja. Prikupljena sredstva ove godine idu Županijskoj ligi protiv raka – Split za kupnju medicinskog magneta koji će unaprijediti dijagnostiku i liječenje pacijenata.

Iz Rotary Cluba Split 305 donirali su 1.000 eura za ovaj humanitarni projekt, a koji je službeno započeo donacijom Aljoše Špeca, koji je uplatio prvih 1.000 eura i postao prvi potpisnik na Rakeleinom motociklu BMW K 1600 B “Bumblebee”, na kojem će avanturist u godinu dana prijeći čak 120.000 kilometara.

Špec je uz donaciju sudjelovao i u nabavi kamera i navigacijskog sustava za motocikl, čime je pridonio tehničkoj pripremi projekta koji će se pratiti u realnom vremenu putem internetske stranice.

Humanitarna misija: 120.000 km – 120.000 € – 120 godina Rotaryja

“Bradata vožnja Extreme” dio je inicijative Bradata aukcija, a cilj joj je prikupiti 120.000 eura za Županijsku ligu protiv raka – Split. Sredstva će se usmjeriti u kupnju suvremenog medicinskog magneta, ključnog za rano dijagnosticiranje i uspješnije liječenje malignih oboljenja.

Rakela naglašava da je svaka donacija važna.

"Ova prva donacija dokaz je da smo krenuli pravim putem. Hvala svima koji vjeruju u zajedništvo i dobrotu. Svaki euro može pomoći spasiti nečiji život", kazao je.

Pred Rakelom najzahtjevnija godina

Tijekom projekta planirana su:

javna predstavljanja

humanitarna događanja

edukativna predavanja

susreti s građanima

potpisi donatora na “Bumblebeeju”

Svi zainteresirani mogu pratiti Rakeleinu rutu uživo te se uključiti donacijama putem službene stranice projekta.

Motori, avantura i humanost u jednom

“PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme” spaja avanturistički duh, ljubav prema motorima i duboko humanitarnu misiju. Rakela i zajednica koja ga podržava poručuju: ovo je vožnja za živote — i tek počinje.