Motociklist teško ozlijeđen u prometnoj nesreći

Jučer, 28. kolovoza oko 13.20 sati, u Ulici kralja Zvonimira u Šibeniku dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 52-godišnji motociklist.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila kada je 63-godišnja vozačica osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka, krećući se odvojkom ulice, dolaskom do raskrižja nije propustila vozila na cesti s prednošću prolaska. U tom trenutku došlo je do sudara njezina automobila s motociklom kojim je upravljao 52-godišnjak.

Bit će podnesena kaznena prijava

Motociklist je nakon nesreće prevezen u Opću bolnicu Šibenik, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Zadržan je na daljnjem bolničkom liječenju.

Policija je utvrdila kako je ozlijeđeni motociklist u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola od 0,45 g/kg. Izvađena mu je krv te je uzet urin radi dodatne analize.

Protiv 63-godišnje vozačice, zbog izazivanja prometne nesreće, bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.