Motociklist iz Bilica uhvaćen u nizu prekršaja, sud ga poslao iza rešetaka

U petak, 26. rujna u 9,48 sati u Bilicama, policijski službenici su tijekom kontrole prometa zaustavili su 22-godišnjaka koji je upravljao motociklom šibenskih registarskih oznaka.

Izvršenom kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da vozač upravlja neregistriranim i neosiguranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, te da mu je rješenjem policijske uprave onemogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, na rok od dvije godine, zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova tijekom protekle dvije godine.

Osim toga, ponuđeno testiranje na prisutnost droga u organizmu je izričito odbio.

Vozač je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a vozilo na kojem su utvrđeni veći nedostatci je privremeno oduzeto.

Vozač je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku uz prijedlog policije da se kazni bezuvjetnom kaznom zatvora u trajanju od 60 dana, ukupnom novčanom kaznom u iznosu od 2.750 eura te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom “ A“ kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Šibeniku.