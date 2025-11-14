Moto karavana "Zajedno u ratu, zajedno u miru" stigla u Sinj

Danas je Sinj ugostio tradicionalnu moto karavanu koja je krenula s Prevlake povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Ovu karavanu, pod geslom "Zajedno u ratu, zajedno u miru", već 18. godinu organizira Moto klub Korčula u suradnji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i brojnim članovima hrvatskih moto klubova.

Ovogodišnja karavana do Sinja broji oko 400 motorista iz svih krajeva Hrvatske. U Sinju su ih dočekali gradonačelnik Miro Bulj, predstavnici Moto kluba "Familija Sinj" i Moto kluba "Free Riders Sinj", kao i brojni građani.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Program je započeo u 15:40 sati ispred zgrade Gradske uprave, nakon čega je uslijedilo odavanje počasti kod Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, u Spomen parku ispred Gradske uprave i spomeniku na Športskom centru "Ivan Poljak Sokol i Andrija Alčić". Nakon službenog dijela, druženje se nastavilo u prostorijama Moto kluba "Familija Sinj".

Tradicionalna vožnja motorima od Prevlake do Vukovara svake godine prolazi kroz brojne gradove i mjesta diljem Hrvatske, odajući počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Dolazak karavane u Vukovar očekuje se u ranim jutarnjim satima 18. studenoga.