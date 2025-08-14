Mostarski Zrinjski prošao u play-off Europske lige!

Mostarski Zrinjski plasirao se u play-off Europske lige nakon što je u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola na Islandu svladao Breidablik rezultatom 2:1. Momčad trenera Igora Štimca prolaz je osigurala ukupnim rezultatom 3:2, budući da je prvi susret u Mostaru završio 1:1.

Brzi pogodak Bilbije

Plemići su odlično otvorili utakmicu i poveli već u 7. minuti. Nemanja Bilbija se najbolje snašao na petercu nakon ubačaja s lijeve strane te koljenom poslao loptu u mrežu za 1:0.

Zrinjski je nastavio s pritiskom i stvarao prilike, ali završnica nije bila precizna. U jednoj situaciji Mikić nije iskoristio brojčanu prednost i odlučio se na udarac umjesto dodavanja dvojici slobodnih suigrača. U 26. minuti Bilbija je glavom gađao nakon centaršuta Memije, no domaći vratar obranio je odličnom paradom. Pred kraj poluvremena, njegov snažan udarac s 20 metara prošao je tik pored stative.

Autogol za mirnu završnicu… skoro

Početkom drugog dijela, u 47. minuti, Zrinjski dolazi do 2:0 zahvaljujući autogolu Valgeirssona, što je Plemićima donijelo veliku prednost. No, sredinom drugog poluvremena dogodio se preokret u raspoloženju na terenu – Barišić je nepotrebno srušio protivničkog igrača u kaznenom prostoru. Sudac iz Grčke dosudio je kazneni udarac, a Gunnlaugsson je sigurno smanjio na 2:1.

Karačić junak u završnici

U 67. minuti vratar Karačić briljantno je obranio udarac domaćeg igrača koji se našao sam na deset metara od gola. U završnici utakmice Breidablik je pojačao pritisak, ali obrana Zrinjskog izdržala je sve nalete i donijela važnu pobjedu.

Sljedeći protivnik

U play-offu Europske lige Zrinjski će igrati protiv pobjednika dvoboja Utrecht – Servette. Nizozemski klub je u prvoj utakmici slavio 3:1 i velik je favorit za prolazak. Prva utakmica play-offa na rasporedu je 4. kolovoza, a uzvrat 21. kolovoza.