MOST Split: "Stojimo uz sve one koji mirno i s ljubavlju prema Domovini žele zaštititi hrvatske interese"

I MOST-a Split osvrnuli su se na današnji prosvjed u Splitu.

"Danas smo na Rivi uz naše građane, mlade i umirovljenike, obitelji s djecom i navijače. I ne, nikakvo nasilje nije u pitanju, već reakcija na šutnju pred nepravdom i licemjerjem.

Ne podržavamo prijetnje bilo kome, ali podržavamo pravo građana da mirno i dostojanstveno izraze svoje nezadovoljstvo politikom koja vrijeđa Hrvatsku i ponižava hrvatski narod.

Neprihvatljivo je da ista ta vlast koja financira udruge i projekte koji šire sramotnu protuhrvatsku propagandu, danas glumi moralnu vertikalu i proziva obične ljude. To je licemjerje vlasti koju plaćaju hrvatski građani dok se njihov novac koristi za potkopavanje temelja hrvatske države.

Krivci nisu navijači, nego oni koji godinama sustavno potkopavaju nacionalno dostojanstvo i plaćaju one koji nas ponižavaju.

Srpska nacionalna manjina, kao i svaka druga, mora se osjećati sigurno u Hrvatskoj, ali Hrvatska ima pravo i dužnost braniti svoje dostojanstvo, istinu i sjećanje na žrtve.

Most Split stoji uz sve one koji mirno i s ljubavlju prema Domovini žele zaštititi hrvatske interese, istinu o Domovinskom ratu, žrtvu svih branitelja i pravo da se u Hrvatskoj živi s ponosom, bez kompleksa i podjela.

Za mir, za istinu, za našu jedinu Hrvatsku!" poručili su.