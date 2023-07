MOST PRIJE TEMATSKE SJEDNICE I LEĆEVICI: "Sjećamo se da su se u talijanskim medijima pojavljivali naslovi kako će Napulj riješiti problem smeća kad se napravi odlagalište u brdima iza Splita"

MOST Splitsko-dalmatinske županije uputio je priopćenje za medije netom prije početka tematske sjednice u skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

Naime, danas se u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije održava tematska sjednica na temu Regionalnog centra Lećevuca

Evo što navode iz Mosta, prenosimo vam u cijelosti:

"Izvješće o radu Regionalnog centra Čistog okoliša d.o.o. za 2021. i 2022. godinu i Izvješće o tekućim fazama Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom, kao i sva dosadašnja izvješća, ukazuju na nekontrolirano, suludo trošenje novca, nepoštivanje zakona i propisa.

Ova firma je jedna od najštetnijih projekata koji više od 20 godina sustavno izvlače novac isključivo za sebe i dokumentaciju koja još uvijek nije gotova! Da! Nemaju valjanu dokumentaciju!

Nakon što više od dvadeset godina izvlače novac za pripremanje dokumentacije , izjavljuju da ovo do sada ne vrijedi i da se sve mora ponovno, zelenije, bolje.

Sva dosadašnja dokumentacija i utrošeni milijuni padaju u vodu zbog zastarjele tehnologije i ne rješenih imovinsko pravnih odnosa!

Saznali smo da još nitko ne zna kakvo će biti novo idejno riješenje. Na pitanje kada će biti predstavljeno, rečeno je da se ne zna, da ga ima direktor Vukorepa. On je, kako to već biva, na prvom sastanku bio bolestan a na drugom zauzet službeno. Samo on zna kako će projekt biti zeleniji i bolji.

Interesantno je i to da nemaju valjanu građevinsku dozvolu! Predmet je u obradi od 26.4.2023.!

*Treba se raditi nova Studija utjecaja na okoliš!

*Treba se raditi revizija Studije izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji!

Poslali su kamione, bagere i ostalu mašineriju da krči prostor, uništava okoliš i prodaje drvnu masu, sve bez dozvole i sa nekoliko predmeta tužbi vlasnika zemlje, koje još nisu riješene!

Pozivamo građevinsku inspekciju, Državnu reviziju, DORH I USKOK, da reagiraju po saznanjima iz medija te pokrenu izvide o navedenom slučaju kao i slučaju susjednog projekta Vjetroelektrane Opor.

Kroz sustav ISPU nije prijavljen početak građenja! Tražimo da se poštuje zakon o građenju te da se obustave svi radovi koji se odvijaju na ove dvije lokacije, kako nalaže čl.36 Zakona o građevinskoj inspekciji.

Gdje je i za koliko nestala ogromna količina drvne mase visoko kaloričnog drveta hrasta i česmine, odvezena nakon krčenja u oba štetna projekta?

Je li je zemljište od Općine Lećevica dobiveno Darovnim ugovorom ili izvlaštenjem?

Potpuno netransparentno potrošen novac namjenjen vidljivosti i reklami RCČO!

Ishođena je I. izmjena i dopuna Lokacijske dozvole za izgradnju CGO u SDŽ, koja je zaprimljena 21.7.2022. a riješena od 28.07.2022. godine!! Nevjerojatno brzo riješavanje predmeta, svega 7 dana od čega su dva bila neradna.

Obzirom na opravdanu sumnju da je izdavanje lokacijske dozvole za CGO Lećevica , kao i cjelokupan postupak izdavanja ostalih Rješenja i Dozvola , napravljen u suprotnosti sa Direktvama EU o zaštićenim područjima, ne mareći za sutra, postavljajući štetne projekte po SDŽ, kršeći zakone države i gazeći ljudska prava, smatramo neophodnim provesti provjeru tj. verifikaciju zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole i reviziju izdavanja svih Riješenja i Dozvola koje prate ovaj projekt i projekt Vjetroelektrane Opor, kako bi se utvrdila vjerodostojnost i vremenskog žiga i elektroničkog pečata kao i postojanje dokumenta (zahtjeva) u trenutku dobivanja elektroničkog pečata tj. vremenskog žiga. Također pozivamo službe da ispitaju način na koji je španjolska firma došla do visokovrijednog zaštićenog zemljišta za gradnju Vjetroelektrana Opor.

Ova dva štetna projekta uništavaju Kaštela i Kaštelansku Zagoru.

Sjećamo se da su se u talijanskim medijima pojavljivali naslovi kako će Napulj riješiti problem smeća kad se napravi odlagalište u brdima iza Splita.

Austrijski centar za gospodarenje nuklearnog otpada je pozorno motivirao gradnju Centra te mnoge goste iz Dalmacije dovodio u bečku spalionicu kako bi uvidjeli da je to bezopasno", istaknuli su u priopćenju za medije iz Mosta Splitsko-dalmatinske županije.