MOST PREKO KAŠTELANSKOG ZALJEVA "Prvonagrađeni rad ima više neprimjerenih rješenja. Postavlja se pitanje je li natječaj bio regularan i profesionalno proveden"

Jure Radnić, prof. emeritus, građevinski inženjer i stručnjak za betonske konstrukcije iznio je svoj osobni osvrt na provedeni natječaj za most preko Kaštelanskog zaljeva. Ističe kako je rok za natječaj prolongiran i kako nisu vrednovani važni atributi.

- Rok za predaju natječajnih radova za most izvorno je iznosio 3 mjeseca, a prolongiran je na približno 5 mjeseci tijekom vremena. Razlog je njegova neadekvatna priprema i postavljena brojna pitanja ponuditelja tijekom izrade projekata. Sukcesivno su dopuštane brojne promjene početno definiranih parametara mosta u projektnom zadatku, sve do pred kraj natječajnog roka. Ključni geološki elaborat o svojstvima temeljnog tla dostavljen je predugo od dana objave natječaja. Racionalnost i tehnička opravdanost pojedinog rješenja, kao vodeći parametar ocjene njihove vrijednosti prema projektnom zadatku, uopće nije vrednovana u dostavljenoj ocjeni radova. Vrednovana je samo oblikovna kvaliteta rješenja. Neki važni atributi mosta uopće nisu vrednovani (rasvjeta, boje, lokalni identitet i sl.).

Na rang-listu ukupne vrijednosti projektnih rješenja dominantno je utjecao samo jedan član žirija, po svojoj subjektivnoj ocjeni. Članovi žirija za ocjenu racionalnosti i tehničke opravdanosti rješenja nisu profesionalno obavili posao, ili su bili ignorirani. Njihova tipizirana objašnjenja bila su uopćena i beskorisna, iako su bila ključna za ukupnu ocjenu prihvatljivosti pojedinog rješenja mosta. Dojam je da su većina članova ocjenjivačkog suda bili samo statisti i baza za usmjeravanje rezultata glasovanja. Od 10 članova žirija, 7 ih je bilo iz Splita. Očito su bili kompaktni u svojim odlukama.

Deklarirani rok objave rezultata natječaja prolongiran je za 22 dana, bez prethodne obavijesti, iako su rezultati ocjenjivačkog suda bili poznati u predviđenom roku. Jednom je autoru dopušteno da podnese dva natječajna rada, što u natječajnom elaboratu nije bilo predviđeno, koja su oba nagrađena. Da li je to etično i korektno prema ostalim ponuditeljima? Ocjenjivački sud nije bio na potrebnoj stručnoj razini za vrednovanje takvog značajnog i složenog projekta. Nedopustivo je da čelnik Hrvatskih cesta i član žirija prezentira prvonagrađeni rad u Gradu Splitu dok traje žalbeni rok, koji još nije okončan. Postavlja se pitanje da li je predmetni natječaj bio regularan i profesionalno proveden?

Prvo nagrađeni rad ima najviše neprimjerenih rješenje

Prvonagrađeni rad ima više neprimjerenih rješenja. Vrh pilona mosta (160 m.n.v.) je gotovo u razini vrha obližnjeg Marjana (178 m.n.v.), jednog od simbola Splita, koji je u milenijskoj harmoniji sa svojom širom urbanom i prirodnom baštinom. Ta činjenica nije hendikep za Marjan, već za takav most. Kakav je odnos takvog mosta prema zvoniku sv. Duje (visina 57 m), drugom simbolu Splita, te Stadionu Poljud kao prvorazrednom arhitektonskom djelu na svjetskoj razini? Glavni raspon mosta od 400 m i susjedni rasponi od po 190 m su nepotrebno veliki jer most ima razmjerno povoljne uvjete temeljenja. Posljedica su vrlo visoki piloni i vizualna zavjesa vješaljki u dužini približno 780 m. Kako je udaljenost obala u pravcu mosta približno 900 m, slijedi da je u tom pravcu Kaštelanski zaljev vizualno "pregrađen" na približno 85 % svoje dužine. Rubne vješaljke su vrlo duge, približno 210 m, skupe i zahtjevne za izvedbu. Zbog neminovnih vibracija na vjetru i kiši, dominantni broj vješaljki će zahtijevati skupe amortizere.

Upitna širina mosta

Most ima nepotrebno veliku širinu, promjenjivu po dužini (36.6 - 32.9 m). Širina srednjeg pojasa na mostu duž vješaljki je 5.5 m zbog zahtjeva debljine visokog pilona. Zbog upuštenih pješačkih staza, potrebne su obostrane servisne staze za nužne preglede na gornjoj plohi mosta, širina po 0.75 m. Zahtjev stabilnosti mosta u poprečnom smjeru, vertikalno kosi vijenci mosta i prethodno navedeno, rezultirali su nepotrebnim proširenjem mosta za najmanje 8 m. Naime, isti autor u drugom nagrađenom rješenju, koje je znatno ekonomičnije, predlaže most širine 26 m. Promjenjiva širina mosta po dužini nije prikladna u vožnji (vijuganje prometnih traka) te usložnjava izradu i povećava cijenu sandučaste čelične grede.

Upuštene pješačke staze mosta imaju više nedostataka i nisu prikladne u postojećem ambijentu. Dopuštaju slobodan pogled pješaka na samo jednu stranu mosta, uz psihološki neugodnu visoku barijeru/zid prema cestovnom kolniku. Povećavaju ukupnu širinu mosta i njegovo opterećenje vjetrom, te stvaraju vizualni dojam deblje rasponske grede. Staze moraju imati zatvoreni sustav odvodnje.

Most ima vrlo složenu prostornu geometriju stupova, pilona i rasponske grede, što usložnjava izvedbu, produljuje rok dovršetka radova i povećava ukupnu cijenu mosta. Moguće tehnologije izrade mosta ne pružaju mogućnost njegove racionalizacije i nisu optimalne za očuvanje njegovog okoliša (osobito morske flore i faune). Predviđena cijena izgradnje mosta od 225 milijuna eura nije realna. Ona bi bila veća za najmanje 25 %, bez inflacije.

Vjetrobrani - da ili ne?

Kako dominantni vjetrovi (jugo i osobito bura) pušu u smjeru ili pod manjim kutom na uzdužnu os mosta, vjetrobrani na mostu bili bi od male koristi i vjerojatno nepotrebni.

Predloženo rješenje mosta je megalomansko. Svojim gabaritima i rješenjima most se nameće svom prekrasnom i harmoničnom prirodnom i urbanom ambijentu, gotovo ga uzurpira, umjesto da se u njega skladno uklopi i bude decentan. Ljepota i ukupna vrijednost svake građevine, pa tako i ovog mosta, nije u njegovim dimenzijama. Jedan od ključnih elemenata uspješne građevine je njeno prilagođavanje okolini.

U preporukama ocjenjivačkog suda po završetku ocjenjivanja radova dan je prijedlog za smanjenje visine nivelete mosta, koja se u dosadašnjim planskim studijskim materijalima kretala 30 – 50 m iznad razine mora. Razlog je potreba da se što više smanji visina mosta, kako bi on bio što manje nametljiv u prostoru.

Međutim, remećenju postojećih prirodnih i urbanih odnosa na predmetnoj lokaciji ne doprinosi samo visina nivelete mosta iznad mora, već i njegovi ostali konstrukcijski elementi iznad nje (piloni, vješaljke, lukovi i sl.). Stoga je začudno da su kod prvonagrađenog rješenja bili prihvatljivi piloni čiji je vrh 102 m iznad razine nivelete mosta, a kod drugonagrađenog rada približno 130 m. Takvi će piloni i za eventualno nižu niveletu biti još uvijek previsoki i vješaljke preduge zbog prevelikog glavnog raspona mosta. Da li će se nakon izmjene ključnih parametara mosta zadržati prvonagrađeno rješenje za izvedbu, što ne bi bilo korektno prema ostalim sudionicima natječaja?

Važno mišljenje cjelokupne javnosti

O ukupnoj vrijednosti i posljedicama realizacije predloženog mosta mišljenje treba dati cjelokupna opća javnost Splita, Kaštela i Solina, a napose uglednici iz područja povijesne graditeljske baštine, arhitekture i urbanizma, građevinarstva, umjetnosti, kulture i ekologije. Njihovo će mišljenje biti vjerodostojnije od mišljenja dvojbeno kompetentnog natječajnog povjerenstva.

Radi rasterećenja Dubrovačke ulice prometom s mosta, treba već u sklopu upornjaka na splitskoj strani predvidjeti pristupne rampe radi formiranje priključka za novu cestu preko Stinica koja će distribuirati veliki dio prometa prema istočnim dijelovima grada, zaključuje Radnić.