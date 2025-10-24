Most objavio video o političkoj trgovini s HDZ-om, odmah se javio Davor Matijević

Gradska organizacija Mosta Split objavila je video u kojem njihov vijećnik Franko Kelam komentira aktualna politička zbivanja u Gradskom vijeću, naglašavajući da Most nije sudjelovao u postizbornim dogovorima niti u, kako navode, „političkoj trgovini za funkcije“.

„I dok su mediji nakon lokalnih izbora govorili da će Most biti HDZ-ova ruka, danas vidimo tko je ostao dosljedan, a tko se prodao za fotelje i funkcije u gradskim tvrtkama“, poručuju iz Mosta.

U objavi se ističe kako je Most ostao izvan dogovora koji su, prema njihovim tvrdnjama, sklapani „u tajnosti“, te da njihovi vijećnici „ne sudjeluju u održavanju kvoruma HDZ-ovoj većini u Gradskom vijeću“.

„Dragi sugrađani, zapamtite tko drži riječ, tko radi transparentno, a tko se skriva iza tajnih glasovanja i dogovora“, stoji u priopćenju Mosta.

Javio se Matijević

Odmah se javio i Davor Matijević, nekadašnji SDP-ovac koji je imao potrebu odgovoriti Mostu, ali napomenuo je da nije odgovorio Mostu.

"Moj odgovor nije Franku Kelamu jer znam da on niti ne stigne pratit politiku nit je njegova ideja snimanje videa. Od njegove „dosljednosti“ korist imaju samo Grmoja, Petrov i njihovo sve manje društvo koje godinama živi od saborskih plaća i praznog moraliziranja.

Ekipa koja je 2 puta (dvaput je dvaput!) dovela HDZ na vlast pa kad ih je Plenković otresao iz Vlade poput blata sa cipela sada već godinama cvili i ne može prežalit šta ih Plenković više ne želi. Njima nije problem HDZ nego Plenković koji ih je ponizio i čim bi se HDZ riješio Plenkovića dotrčao bi im Most nazad u naručje. Tako mi Marina Miletića!

Dok vi glumite čuvarе morala i čistunce politike, ja svoju “nedosljednost” koristim da pokušam nešto napraviti – konkretno, opipljivo, za ljude koji vas uopće ne zanimaju.

Vi ste majstori kritike, a ja biram djelovanje. Vi skupljate lajkove, ja pokušavam riješiti probleme.

Do kraja mandata Franko će imat samo veći brk i još koji lajk više.

A ja a ću, s ovom vlašću ili bez nje, pokušati realizirat prvi dom za starije nakon 35 godina.

Nakon 11 godina volontiranja u kvartu gdje svi znaju koliko sam učinio za Blatine, nakon 4 godine mandata u Gradskom vijeću gdje sam pokrenuo brojne dobre inicijative, a pritom nisam u niti jednom trenutku pokazao nedosljednost ili naštetio svom gradu meni je savjest čista i nemam se potrebe više nikome dokazivat. (Da je društvance iz Mosta pratilo taj mandat znali bi da ni Puljku nisam rušio kvorum)

Od politike ne živim nit sam ikad živio, Sabor nikad nisam želio, a moje ime se ne provlači kroz grebanja za ikakve funkcije, nadzorne odbore, direktorska mjesta ili pročelnike.

Ne tražim niti ovlasti poput cara Dioklecijana da kadroviram niti se momentalno bavim ičim, šta se politike tiče, osim realizacijom incijative da hotel Zagreb postane dom za starije. I to ću radit bio gradski vijećnik ili ne bio", napisao je Matijević.