MOST o vršnjačkom nasilju: Djeca su žrtve sustava koji ne provodi vlastite planove

U povodu šokantnog videa nasilja među učenicima koji se posljednjih dana širi društvenim mrežama, Most i njegov Savjet za zdravstvo upozoravaju da Hrvatska svjedoči ozbiljnom porastu vršnjačkog nasilja koje više nije izolirani incident, nego obrazac. Saborski zastupnik Ante Kujundžić i županijska vijećnica Mosta dr. Milija Baldić Lukšić istaknuli su da ovakvi prizori pokazuju duboku krizu mentalnog zdravlja djece i mladih, kao i nefunkcioniranje preventivnih mehanizama za koje je država već preuzela obveze.

Kujundžić je upozorio da djeca odrastaju u okruženju brzog ritma života, prezaposlenih roditelja, digitalne ovisnosti i potpunog gubitka empatije.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

„Vršnjačko nasilje nije iznimka, nego posljedica društva u kojem djeca odrastaju uz algoritme, a ne uz odgovornost odraslih. Očekujemo od djece da budu stabilni i nenasilni, a institucije ne ispunjavaju ni minimum svojih obveza“, rekao je. Najavio je i zakonske inicijative Mosta: zabranu pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 16 godina, strožu autentifikaciju pri pristupu rizičnim online sadržajimate mogućnost skraćivanja radnog vremena roditelja na šest sati kako bi imali više vremena za djecu.

Dr. Baldić Lukšić istaknula je kako istraživanja potvrđuju drastičan rast nasilja: u Splitu je 13% učenika od 5. do 8. razreda bilo žrtva ili počinitelj nasilja, a nacionalno, građani vršnjačko nasilje prepoznaju kao drugi najveći društveni problem. „Ako djeca šalju jasne signale, a sustav ne reagira, onda imamo problem sustava, a ne djece“, poručila je Baldić Lukšić.

Most naglašava da je veliki dio obveza iz Nacionalnog plana zaštite mentalnog zdravlja 2022.–2030. ostao samo na papiru. Plan propisuje jačanje preventivnih školskih programa, ranu intervenciju, međuresornu suradnju te razvoj psihološke podrške u školama, no u praksi nedostaje stručnjaka, preventivni programi su povremeni i neujednačeni, a suradnja institucija spora i neučinkovita. Digitalni alati za prepoznavanje rizika nisu uvedeni, a edukacija nastavnika nije sustavna ni obvezna.

„Sve ono što je Nacionalni plan trebao spriječiti, danas gledamo u stvarnosti. Kada reagiramo tek nakon što se nasilje dogodi, to nije sustav već improvizacija“, poručuju iz Mosta.

Most poziva Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo obrazovanja da hitno procijene stvarnu razinu provedbe Plana, osiguraju dovoljan broj psihologa, pedagoga i socijalnih pedagoga u školama, uvedu obvezne preventivne programe i funkcionalne timove za ranu intervenciju.