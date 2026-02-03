Most: "Neki politiku shvaćaju kao borbu za fotelje i uhljebljivanje"

Stranka Most oglasila se priopćenjem koje je objavio splitski Most, navodeći kako se "još jednom pokazalo" da dio političkih aktera politiku doživljava isključivo kroz raspodjelu funkcija i zapošljavanja po političkoj liniji.

"Još jednom se pokazalo da neki politiku shvaćaju isključivo kao borbu za fotelje i uhljebljivanje. Voljeli bismo da to naše sugrađanke i sugrađani dobro zapamte."

Most ističe da se dosad nisu javno oglašavali jer, kako navode, nisu željeli davati dodatni prostor manjim političkim opcijama, no sada smatraju da je riječ o temi od javnog interesa.

"Do sada se nismo oglašavali jer ne želimo minornim strančicama davati dodatni medijski prostor koji ne zaslužuju, i toga ćemo se držati i ubuduće. No, nakon niza uhljebljivanja vijećnika, što županijskih, što gradskih, zbog informacija od javnog interesa smatramo sada nužnim reagirati."

"Nudimo suradnju, stručnost i konkretne mjere"

U priopćenju Most poručuje da im je fokus, kako prije izbora tako i nakon njih, bio na suradnji i programskim rješenjima koja bi podigla kvalitetu života građana. Tvrde da su takav pristup nudili tijekom kampanje te da će ga nuditi i u budućnosti.

"Ono što smo mi nudili prije izbora, tijekom kampanje, a što ćemo nuditi i u budućnosti, jest suradnja, zajedništvo, stručnost, program i konkretne mjere – ukratko, povećanje standarda i života naših građana."

Dodaju i da su tijekom pregovora s novom gradskom vlasti, kako tvrde, ostali pri svojim zahtjevima.

"To nam je uvijek bio fokus, osobito tijekom pregovora s novom gradskom vlasti, u kojima se, kao što je jasno isticao i naš gradski vijećnik Franko Kelam, nismo dali slomiti."

Antikorupcijska komisija kao "brana uhljebljivanju"

U središte svoje reakcije Most stavlja prijedlog osnivanja Antikorupcijske komisije, za koju navode da ju je nakon lokalnih izbora snažno zagovarao njihov gradski vijećnik Franko Kelam. Tvrde da za taj prijedlog nije bilo interesa među partnerima vladajuće stranke.

"Želimo još jednom naglasiti da je naš gradski vijećnik Franko Kelam u pregovorima nakon lokalnih izbora snažno gurao Mostov prijedlog osnivanja Antikorupcijske komisije, koja bi bila svojevrsna brana ovakvom uhljebljivanju."

"Očito nijednom partneru vladajuće stranke to nije bilo u interesu, a sada je jasno je zašto."

Poruka HDZ-u i "kupovini partnera"

U nastavku priopćenja Most se osvrće i na HDZ, navodeći da im ne zamjeraju političko "okupljanje partnera", već odgovornost prebacuju na one koji na takve aranžmane pristaju.

"Možda će zvučati čudno, ali ne zamjeramo HDZ-u kupovinu svojih 'partnera'. Oni samo uzimaju ono što im drugi, na koljenima, sami nude."

"Tko malo vrijedi, malo i traži – što se, nažalost, pokazalo i u ovom slučaju."

Most zaključuje kako će se i ubuduće držati stava da ne daju medijski prostor manjim akterima, ali da će reagirati kada ocijene da je riječ o informacijama važnima za javnost.