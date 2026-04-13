Most: Faraoni troše proračunske, naše novce, župan Boban: Završili smo 2025. godinu u plusu!

Koju minuticu prije početka 7. sjednice Županijske skupštine splitsko-dalmatinske, vijećnici Mosta spomenuli su probleme s kojima se suočava Županija. Pa im je tako nejasno, s obzirom na to da je odluka o proračunskoj Riznici donesena još 2018. godine, da još uvijek nije profunkcionirala. Kaže vijećnica Milija Baldić Lukšić kako ne funkcionira ni Registar imovine Županije, a sve to je jako bitno za transparentnost poslovanja svih firmi. ‘Jer ovako proračunska sredstva, naše novce, troše neki ravnatelji, faraoni, a imali bi i bolju sistematizaciju radnih mjesta te kako se neki projekti realiziraju… Također, potpuno je netransparentno kako se biraju članovi upravnih vijeća i nadzornih odbora pa je u UV Županijske uprave za ceste imenovana osoba bez kompetentnosti, jer je to sve jedna politička trgovina. Takve osobe određuju o trošenju proračunskih sredstava, a jedan od najboljih primjera je Lećevica koja evo traje 20 godina...’ - jasno je rekla Baldić Lukšić što smatra da je problem.

Župan Blaženko Boban je pak ‘žuganja’ Mosta odbacio praktički s gnušanjem, kao primjer navodeći da oni traže pisane materijale za sjednicu, iako su dužili laptope i dobili link na materijale…

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Riznica Županije je u postupku, rješava se, preko 50 posto proračunskih korisnika je u Riznici, ali morate znati da postoji 144 korisnika županijskog proračuna… - kazao je župan Boban, koji je od današnjih točaka dnevnog reda koje su većinom tehničke prirode izdvojio izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu prema kojem je Županija završila s plusom od 18,5 miljuna eura...