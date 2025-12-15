Moskovski sud proglasio Pussy Riot "ekstremističkom" organizacijom

Moskovski Okružni sud u Tverskoju u ponedjeljak je proglasio prognanu feminističku prosvjedničku skupinu Pussy Riot "ekstremističkom" organizacijom, efektivno zabranjujući njezine aktivnosti u Rusiji i izlažući sve povezane sa skupinom riziku od kaznenog progona.

Osnovana u Moskvi 2011. godine, Pussy Riot postala je poznata po provokativnim nastupima i prosvjedima usmjerenim protiv Kremlja, državne cenzure i kršenja ljudskih prava. Kolektiv je stekao međunarodnu pozornost 2012. godine nakon što je održao improvizirani prosvjed u moskovskoj katedrali Krista Spasitelja, kritizirajući predsjednika Vladimira Putina i Rusku pravoslavnu crkvu.

"Bilo je samo pitanje vremena - prije ili kasnije to se ionako moralo dogoditi", rekao je aktivist Pussy Riot Alexander Sofeev za The Moscow Times kada je zamoljen da komentira presudu Okružnog suda u Tverskoju.

"Teroristi su nas proglasili ekstremistima. Ne mogu reći da sam posebno uznemiren odlukom koja dolazi od takvih ljudi. Za mene su to potpuno nelegitimne institucije koje ni na koji način ne predstavljaju moje interese", rekao je Sofeev.

„Što se tiče naših aktivnosti, svi sudionici su sada, srećom, izvan Rusije, tako da ne mislim da će biti nekih većih promjena“, dodao je.