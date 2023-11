MORTUS PIJANA MARINA ŽELJELA NASTAVITI PITI, NISU JOJ DALI Urlala na policiju: "Nabijem vas na ku**c!"

Marina je uhićena nakon što je mortus pijana vikala po stambenoj zgradi i vrijeđala policajce koji su stigli na intervenciju.

Prema presudi donesenoj ovih dana, sve se dogodilo u listopadu oko 18.30 sati u Slavonskom Brodu.

“Marina je narušavala javni red i mir na način da je u vidno alkoholiziranom stanju (teturav hod, zadah po alkoholnim parama) unutar hodnika stambene zgrade vikala i galamila: ‘Dajte mi nešto za popiti’ i slično, prenosi portal Danica.

Pritom je udarala rukama po ulaznim vratima stambene zgrade. Po dolasku policijskih službenika, iste je počela vrijeđati i omalovažavati riječima: ‘Šta vi hoćete, nabijem vas na kur*ac, majmuni jedni‘ i slično”, navodi se u presudi.

Marina je, dakle, odmah uhićena te je dva dana provela iza rešetaka. Na koncu je kažnjena sa 100 eura za divljanje po zgradi i 300 eura za vrjeđanje policije te mora platiti 40 eura troškova.

Ispod minimuma

No, kako je bila u pritvoru, od kazne joj se oduzima 80 eura. ‘Vesela dama’ je zapravo odlično prošla jer joj je ukupna kazna, po novom zakonu u prekršajima protiv javnog reda i mira, mogla iznositi čak 6000 eura!

“Sud joj je izrekao novčanu kaznu ispod propisanog minimuma jer smatra da se, s obzirom na postojanje posebno izraženih olakotnih okolnosti, svrha kažnjavanja može postići i blažom kaznom od propisane.

Za opisani prvi prekršaj propisana je novčana kazna u rasponu od 300 do 2000 eura ili kazna zatvora do 30 dana, te za drugi prekršaj kazna u rasponu od 700 do 4000 eura ili kazna zatvora do 30 dana”, naglasila je sutkinja.

Presuda je nepravomoćna i Marina se na nju može žaliti u zakonom predviđenom roku.