Mornar nakon pobjede Hajduka: "Rebićev gol je važan za njegovo samopouzdanje"

Hajduk je na Poljudu upisao važnu pobjedu protiv Lokomotive rezultatom 2:0, a strijelci su bili Ante Rebić i Anthony Kalik. Ipak, slavlje "bijelih" djelomično je zasjenila ozljeda kapetana i najboljeg igrača Marka Livaje.

Za komentar smo nazvali bivšeg napadača Hajduka Ivicu Mornara, koji nam se javio iz rodnih Pribuda, gdje u miru provodi slobodno vrijeme s obitelji i prijateljima.

"Drago mi je da smo pobijedili u ovoj važnoj utakmici, posebno mi je drago zbog gola prvijenca u hajdukovom dresu Ante Rebića. VIdjela se suradnja na terenu i asistencija Livaje. Bitno je to Anti, radi samopouzdanja, pogotovo što ga je zabio na Poljudu u atmosferi koja nas je uvijek sve nosila i davala onaj dodatni podstrek. Nadam se da će ovaj gol Rebiću biti dodatni poticaj za dalje.

Šteta što se Livaja ozlijedio, ali eto sad će nakon utakmice sa Vukovarom 1991 biti reprezentativna stanka pa vjerujmo da će se Marko brzo vratiti na teren. Lokomotiva je pokazala odličan nogomet. Bodovi su tu, ali odnos snaga, pogotovo u drugom poluvremenu, je bio dosta ujednačen."