MORH reagirao na Milanovićevu izjavu: “To je izdaja!”

Zoran Milanović prozvao je Ivana Anušića da je mjesecima tajio informaciju da Srbija posjeduje balističke rakete s dometom od 400 kilometara.

"Ispada da je Anušić mjesecima tajio od predsjednika vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja, što je jako važno. Tu treba zastati. Jer onda bismo valjda s tim saznanjem i mi u svojim nabavama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili, recimo, proturaketne sustave i protuzračnu obranu", rekao je Milanović novinarima na I. Memorijalnom šahovskom turniru "Sanjin Španović".

U nastavku je rekao kako Hrvatska nema baš nikakav interes napadati Srbiju, obzirom na to da Hrvatska, kako je rekao, ima 17 tisuća vojnika. 'Što ćemo mi tamo s tim brojem vojnika', rekao je.

MORH neslužbeno: Ovo je izdaja

Iz MORH-a nisu komentirali Milanovićeve tvrdnje o srpskim raketama, ali su zato za televiziju RTLneslužbeno poručili da je otkrivanje podatka o broju vojnika u oružanim snagama - izdaja.

S time se ne slaže vojni analitičar Igor Tabak, koji kaže da niti taj podatak, niti podatak o raketama koji je Anušić zatajio, ne predstavljaju vojnu tajnu.

"Svaki fijasko i svaka neracionalnost u trošenju novaca može se pokriti pod tajnost. To je zgodan izgovor", rekao je Tabak, prenosi N1.