MORH oštro odgovorio Milanoviću: "Jedini predsjednik države koji se uporno trudi potkopavati vjerodostojnost vlastite vojske"

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u utorak je oštro reagiralo na izjave predsjednika Zoran Milanović, optuživši ga za nepoznavanje načina na koji funkcionira međunarodna trgovina naoružanjem. Reakcija je uslijedila nakon što je predsjednik prozvao Vladu zbog, kako je naveo, neuspjeha u zaštiti nacionalnih interesa pri nabavi borbenih zrakoplova Rafale, nakon što je iste letjelice kupila i Srbija.

Milanović je poručio da bi Vlada, ako je znala da će Francuska Srbiji prodati napredniju verziju zrakoplova, postupila „podanički“ i na štetu hrvatskih sigurnosnih interesa.

Iz Ministarstvo obrane Republike Hrvatske poručuju da takve tvrdnje ignoriraju osnovne činjenice. U priopćenju navode kako je praksa prodaje istog ili sličnog naoružanja državama koje su u politički napetim, pa čak i suprotstavljenim odnosima – uobičajena u globalnoj sigurnosnoj politici.

Kao primjere navode da Sjedinjene Američke Države istodobno naoružavaju Izrael i Egipat, Rusija Indiju i Pakistan, dok zapadne zemlje opskrbljuju i Grčku i Tursku. „To je pravilo, a ne iznimka“, ističu u MORH-u.

Ministarstvo dodatno naglašava da Hrvatska i Srbija nisu u istoj poziciji, jer Hrvatska borbene zrakoplove nabavlja kao punopravna članica NATO-a i Europska unija, u okviru strateškog partnerstva s Francuskom. Cilj nabave, navode, nije regionalno nadmetanje, već zaštita hrvatskog zračnog prostora, jačanje nacionalne sigurnosti i ispunjavanje savezničkih obveza.

Zahvaljujući članstvu u NATO-u, Hrvatska ima pristup punom spektru sposobnosti Rafalea, uključujući napredne sustave identifikacije, zaštićene komunikacije i suvremeno precizno navođeno naoružanje. Upravo ta integracija u savezničku obrambenu mrežu, poručuju iz MORH-a, čini ključnu razliku između same platforme i stvarne borbene sposobnosti.

Osvrnuvši se na Milanovićeve tvrdnje da je Hrvatska kupila rabljene avione, dok je Srbija dobila nove, iz ministarstva navode da se modernizacija Rafalea odvija planski i u skladu s praksom svih korisnika tog zrakoplova. Hrvatska je 2021. godine nabavila tada najnoviji standard F3-R, a prijelaz na noviji standard F4 dio je redovitog životnog ciklusa borbene flote.

U priopćenju se također podsjeća da je upravo nabava eskadrile Rafalea najznačajnije podigla razinu sigurnosti Republike Hrvatske u novijoj povijesti. Ministarstvo pritom kritizira Milanovića zbog, kako navode, potkopavanja vjerodostojnosti Oružanih snaga, zapovjednika i savezništava.

Kao dodatni kontekst navode da je tijekom njegovog premijerskog mandata obrambeni proračun smanjen za 17 posto, dok je danas višestruko veći, te podsjećaju na remont MiG-ova 21 u Ukrajini, koji je, prema njihovim tvrdnjama, bio loše izveden.

MORH zaključuje kako će Milanović ostati zapamćen kao rijedak primjer državnika koji javno i sustavno dovodi u pitanje vlastite oružane snage i saveznike, i to u razdoblju najvećih sigurnosnih izazova u Europi od Drugog svjetskog rata.