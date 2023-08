MORE "VRIJE" Kako se rashladiti? Površinske temperature dosegle 29 stupnjeva. Oprez: U ponedjeljak udari juga do 100 km/h, pa nevrijeme

Split je, prema službenim podacima DHMZ-a, danas zabilježio 51. vrući dan ovog ljeta. Ipak jučerašnja najviša dnevna temperatura od 34,9°C barem je označila kraj vrlo vrućih dana u Splitu, a postoji umjerena vjerojatnost da se one ovog ljeta više neće ponoviti.

Bez obzira na to, iako blago manjeg intenziteta, vrućine su se danas nastavile diljem zemlje. Ipak, unutrašnjost je tijekom subote bila najtopliji dio zemlje, a u Dalmaciji su temperature u najtoplijem dijelu dana bile od 32 do 37°C.

Posebno se ističu iznimno visoke temperature mora. Ako se izuzmu izraženi plićaci u zatvorenim morima, danas je najtoplije more bilo u Lastovu, čak 29°C (28,9°C u 15 sati). U Splitu je more 28°C, a Dubrovnik je najsvježiji s također visokih 26°C.

Stabilni dani se ipak bliže kraju. Nedjelja će biti vedra, a prvi znak promjene vremena bit će slabo jugo na moru i uz obalu. Zadržat će se vruće, većinom od 31 do 36°C u najtoplijem dijelu dana.

Tijekom ponedjeljka ciklonalni centar stići će do sjevera Italije, što će na Jadranu donijeli naglo jačanje juga koje će cijeli dana biti pojačano do jako, a povremeno su na moru mogući udari do čak 100 km/h. Na otvorenom moru može biti lebića. Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom prvom će zahvatiti sjeverni Jadran, potom će se prošiti i na Dalmaciju. Pri tome će mjestimice biti jačeg grmljavinsko nevremena i većih količina oborina u kratkom vremenu, a ne isključuje se mogućnost tuče. Bit će vrlo sparno s najvišim dnevnim temperaturama od 29 do 34°C.

Utorak donosi vrlo promjenjivo vrijeme, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno su mogući izraženiji neverini, a više kiše očekuje se na moru. Puhat će umjereno do jako jugo iako udari neće biti izraženi kao u ponedjeljak. Bit će osjetno svježije, danju će temperature biti većinom od 23 do 28°C.

I srijeda donosi vrlo promjenjivo vrijeme. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja, a povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Na moru su moguće pijavice. Jugo će prestati, puhat će slab vjetar promjenjiva smjera. Ugodno s najvišim dnevnim temperaturama od 22 do 28°C.

Vrlo promjenjivo će biti i u četvrtak, osobito u prvom dijelu dana kada su na moru mogući izraženiji neverini. Vjetar će biti slab, a temperature zraka bez veće promjene.

Od petka do kraja tjedna ponovno će biti sunčano. Jutra će biti vrlo ugodna, a danju vrlo toplo, većinom od 25 do 30°C.