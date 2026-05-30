More u dijelu Jadrana preplavile opasne životinje, kupači oprez!

U moru na zapadnoj obali Istre neugodno iznenađenje. Veći broj kompas meduza pomutio je planove kupača.

"Bojim se da", rekla je Danica iz Pule. I to s razlogom. Jer svojim dugim pipcima prepunih žarnjaka može opeći, izazvati bol, crvenilo i otekline. "Meduza ako peče može biti problem, ali za sada ništa", rekao je Silvio iz Pule. Puno ih je more, ali i sami su ih kupači izbacili na obalu. No i tu valja biti na oprezu. Mogu opeći i tada, pa ih je najbolje izbjegavati u širokom luku, piše dnevnik.hr.

"Sve meduze se pojavljuju u ciklusima. Razlog tome je povećana temperatura u ovo proljeće, ali izrazito povećana temperatura, zatim imamo sigurno puno više hrane s kojom se hrane", rekla je Milena Mičić iz Aquariuma Pula. Ova situacija s ovako velikim brojem opasnih meduza, napominje, ne bi trebala dugo trajati. Do ozbiljnije sezone kupanja i gužva u plićaku one će se povući zbog završetka životnog ciklusa.

"Mislim da se ne moramo bojati da će ostati, one će otići za jedno dva tjedna. Kompas meduza mislim da neće biti", nadodaje Mičić. Uz njih pojavile su se i veće nakupine rebraša. Invazivne vrste koja je balastnim vodama stigla u naše more i tu pronašla idealne uvjete za život i razmnožavanje. Za očekivati je, kažu znanstvenici da ćemo se s njima u moru susretati cijelo ljeto.

Panici mjesta nema

"Najviše ih ima da u tom sjevernom djelu, do Cresa, tamo u južnom Jadranu ih nema. Vidimo ih preko zime i ljeta i o tome ovisi koliko će biti hrane, ako ima više fitoplanktona oni više filtriraju i više rastu i brže se razmnožavaju i također temperature", rekla je Daniela Marić Pfannkuchen iz rovinjskog Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković.

Nisu opasni za ljude, no mute vodu našem ekosustavu. "Zato jer koriste isti izvor hrane kao mala plava riba i ostali naši domaći poželjni organizmi. Oni su u jednoj kompeticiji", nadodaje Marić Pfannkuchen, piše dnevnik.hr.

Panici mjesta nema, no kad je u pitanju kompas meduza oprez je nužan. Barem još ovo kraće vrijeme za koje se pretpostavlja da će nam remetiti kupanje.