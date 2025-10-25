More se ohladilo, ali ne i Splićani: ‘Danas sam opet otpliva dva kilometra!’

Temperatura mora danas se spustila ispod 20 stupnjeva Celzijusa, što za mnoge znači kraj kupališne sezone. Ipak, ima i onih koji ne odustaju od svog rituala – jutarnjeg ili popodnevnog kupanja u moru koje, kako kažu, “budi bolje od kave”.

Jedan od njih je Splićanin koji nam se predstavio nadimkom Čiki, a kojega smo zatekli u Spinutu, sa sjeverne strane Marjana. Ni hladnije more ni jesenski vjetar nisu ga spriječili da, kao i svakog dana, odradi svoju rutinu i danas je otplivao dva kilometra.