Momak na Bačvicama udario mladu djevojku koja je tražila da je ne gađa smećem

Jučer, 8. veljače 2026.godine u poslijepodnevnim satima zaprimljena je informacija da je u bolnici liječnička pomoć pružena maloljetnici koja je zadobila ozljedu nosa.
Utvrđeno je da je ozlijeđena u subotu, 7. veljače 2026.godine u poslijepodnevnim satima na području Bačvica kada ju je udario njoj nepoznati vršnjak. Naime, mlađe muške osobe su prema njoj i osobama s kojima je bila u društvu bacali otpatke, a kada ih je zatražila da prestanu jedan od njih je udario.
U tijeku je kriminalističko istraživanje.
