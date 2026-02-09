Momak na Bačvicama udario mladu djevojku koja je tražila da je ne gađa smećem

Jučer, 8. veljače 2026.godine u poslijepodnevnim satima zaprimljena je informacija da je u bolnici liječnička pomoć pružena maloljetnici koja je zadobila ozljedu nosa.

Utvrđeno je da je ozlijeđena u subotu, 7. veljače 2026.godine u poslijepodnevnim satima na području Bačvica kada ju je udario njoj nepoznati vršnjak. Naime, mlađe muške osobe su prema njoj i osobama s kojima je bila u društvu bacali otpatke, a kada ih je zatražila da prestanu jedan od njih je udario.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U tijeku je kriminalističko istraživanje.