Molitelji: "Ne znate na koga ste se namjerili"

Bratstvo "Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina" podnijelo je kaznenu prijavu protiv aktivistice Sanje Sarnavke zbog, kako navode, peticije kojom se traži zabrana javne molitve krunice na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. U prijavi ističu da ih se peticijom dehumanizira nazivajući ih "klečavcima" te ih se lažno optužuje za 17 femicida počinjenih u posljednjih godinu dana, piše portal Muževni budite.

Povreda zakona i Ustava

U kaznenoj prijavi, koja je poslana na više policijskih adresa, bratstvo se poziva na kršenje nekoliko zakonskih i ustavnih odredbi. Među njima su članak 16. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, članci 325., 129. i 130. Kaznenog zakona koji se odnose na javno poticanje na neprijateljstvo i mržnju te povredu prava na okupljanje i slobodu vjere. Također, istaknuli su i moguće povrede članaka 14., 38., 39., 40., 41. i 42. Ustava Republike Hrvatske.

Prijave najavljene i u drugim gradovima

Prema informacijama portala, kaznenu prijavu će do kraja dana podnijeti i bratstvo "Vitezovi Majke Božje Trsatske" iz Rijeke. Očekuje se da će im se sutra pridružiti molitelji iz još desetak gradova u kojima se održava javna molitva krunice, kao i drugi pojedinci koji se na to odluče.

Dosta je bilo šutnje

"Dosad smo naše pravne borbe vodili u tišini, no sad mislimo da bi bilo dosta. Odsad će svaka naša pravna defenziva i protuofenziva biti medijski obznanjena, sve dok s vrata ne skinemo stigmu i krimen ženomrzaca, obiteljskih nasilnika, silovatelja, ali i kolektivnog krivca za svaki femicid u Republici Hrvatskoj, a koji nam nabijaju samoprozvane 'zastupnice žena' i huškački mediji" poručuju.

Ne znate na koga ste se namjerili. Ovo je Božja inicijativa, a nju ne možete srušiti ni s milijun potpisa ni sa svim medijima na svojoj strani. Bacili ste bumerang koji će vam se, ni manje ni više, obiti o glavu" zaključili su.