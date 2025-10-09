Mogu li splitski vozači početnici i njihovi instruktori odahnuti? Predsjednik splitskog GV-a ukazao je na veliki problem, a Šuta se s njim slaže: "Da, odmah ćemo to razmotriti"

Na današnjoj 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom vijećničkih pitanja, predsjednik Vijeća i član Hrvatske građanske stranke (HGS) Igor Stanišić uputio je zanimljivo pitanje gradonačelniku Tomislavu Šuti koje se tiče budućih vozača početnika i autoškola.

Pitanje o sigurnosti mladih vozača

Stanišić je izrazio zabrinutost zbog činjenice da mnogi kandidati za vozače, nemaju dovoljno iskustva u stvarnim prometnim uvjetima. Zatražio je od gradonačelnika da razmotri mogućnost omogućavanja vožnje autoškolama u zoni kod Poljuda, gdje bi kandidati mogli sigurno savladavati osnovne vještine bez opasnosti i gužvi koje vladaju na splitskim cestama.

"Pitao sam gradonačelnika postoji li mogućnost da se autoškolama dozvoli vožnja kod Poljuda kako bi se izbjeglo da vozači početnici prvu ozbiljnu vožnju imaju na cesti bez adekvatnog prostora za vježbu", istaknuo je Stanišić.

Odgovor gradonačelnika Šute

Gradonačelnik Tomislav Šuta pozdravio je inicijativu i složio se s vijećnikom Stanišićem da se ovakva ideja treba ozbiljno razmotriti.

"Da, odmah ćemo razmotriti i ovu mogućnost i reagirati kako god možemo. Slažem se s vama i obuhvatit ćemo sve što je moguće", rekao je Šuta tijekom sjednice.

Gradonačelnik je time dao naslutiti da bi gradska uprava mogla uskoro analizirati pravne i tehničke uvjete za organizaciju sigurnih zona vožnje za kandidate autoškola.

Podsjetimo, instruktori vožnje često su upozoravali na ovaj problem u Splitu i isticali kako im je onemogućen kvalitetan rad otkako više nemaju pravo podučavati mlade vozače početnike vožnji oko Poljuda.