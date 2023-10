MODRIĆ: "Žao mi je što Livaja nije s nama! Puno je dao za Hrvatsku"

Luka Modrić pojavio se na konferenciji za medije uoči sutrašnje utakmice protiv Turske. Modrić i društvo okupili su se u ponedjeljak u Zagrebu. Trenirali su u Maksimiru. U srijedu su došli u Osijek.

Modrić je prvo odgovorio na pitanje o stadionu, piše 24 sata.

- Stadion izgleda impresivno, još nisam stigao vidjeti sve detalje, bit će prilike. I izvana izgleda impresivno, nešto što napokon imamo priliku doživjeti, ja koji sam tu već 15-ak godina da mogu igrati na ovakvom stadionu. Veselimo se utakmici i nadamo se da ćemo ovaj stadion pamtiti ne samo po ljepoti nego i po rezultatu koji bi nam uvelike otvorio put prema Europskom prvenstvu.

Luki ne nedostaje motivacije.

- Svježine i motivacije ima, dobro se osjećam. Pun sam želje i elana i jedva čekam opet predvoditi Hrvatsku kao kapetan. Jedanaesterac? Ako bude, vidjet ćemo tko će pucati. Nekad pucaš ti, nekad prepustiš nekom drugom, ovisi kako se osjećaš, ali ako dođe do toga, volio bih preuzeti odgovornost kao i uvijek.

Kapetan je komentirao izostanak važnih igrača i ulogu mladih u ovoj situaciji.

- Sigurno da su te ozljede dosta veliki hendikep za nas, ali je ovo i velika prilika za te igrače koji će igrati. Ovo su utakmice koje ti mogu promijeniti reprezentativnu karijeru. Velika je utakmica protiv velike ekipe. Od tih igrača očekujemo da iskoriste priliku i pokažu zašto su tu.

Dotaknuo se Luka i situacije s Livajom.

- Nisam razgovarao s njim. Jedino što mogu reći je da mi je žao što Marko nije s nama. Donio je tu odluku i zna koji su razlozi, to treba poštovati i izraziti mu zahvalnost za sve što je napravio. Puno je dao za Hrvatsku, posebnu u Katru, tamo je bio vrlo važan za nas.

O Turskoj...

- Sutra nas čeka teška utakmica protiv odlične ekipe. Dosta smo puta igrali s Turskom, utakmice su uvijek bile neizvjesne i teške zato što su odlična reprezentacija s dosta kvalitete. Sutra očekujemo takvu utakmicu, puni smo želje da odigramo odličnu utakmicu pred našim navijačima.

Upitali su ga novinari i o ozljedi Perišića.

- Čujemo se, razgovarali smo. Njegova ozljeda veliki je udarac za nas, znamo koliko nam znači za igru. Udarac je i za njega u ovim godinama, ali vjerujem da će se vratiti na pravi način. Znamo njegov karakter, vjerujem da će se vratiti kakav je bio prije ozljede. Kad će to biti? Vidjet ćemo. Najbitnije je da se vrati zdrav i sto posto spreman. Ne treba nigdje žuriti. Čekat ćemo ga koliko god treba, znamo koliko je važan nas. Svaki put kad bi neki igrači falili, uvijek smo se skupili i pokazali naše zajedništvo i snagu. Očekujemo isto tako i ovog puta.

Govorio je Luka i o situaciji u Real Madridu.

- Sigurno je to nova situacija za mene. Ne igram koliko sam prije i koliko bi htio. Koliko me svi poznajete, znate da uvijek želim igrat. Ne želim imati pauze i odmore. Najbolje se osjećam dok igram i tako se najbolje spremam za utakmice. Takva je situacija, sigurno to može imati pluseve za moju budućnost, ali želim igrati svaka tri dana jer se fizički dobro osjećam. Sve što se dešava oko mene je normalan proces, to tako prihvaćam.

Turski novinari upitali su ga što misli o najvećem talentu Turske Ardi Güleru.

- On je odličan dečko i ekstra talent. Šteta što još nije madridskoj publici pokazao kakav je talent. Pred njime je sigurno njegova budućnost, fenomenalan dečko i veliki talent.