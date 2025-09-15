Modrić srušio rekord Serie A star 64 godine

Milan je u trećem kolu Serie A minimalno svladao Bolognu rezultatom 1:0. Junak susreta bio je Luka Modrić, koji je postigao svoj prvi pogodak otkako nosi dres talijanskog velikana.

Hrvatski veznjak već je u drugom kolu upisao asistenciju, kada je iz slobodnog udarca pronašao Rubena Loftus-Cheeka, a sada je novim pogotkom dodatno obilježio svoj dolazak u Serie A.

40 - Luka Modric (40 years and 5 days) is the oldest midfielder to score a goal in the history of #SerieA, beating the record set by Nils Liedholm, also with the Rossoneri (38 years and 169 days on March 26, 1961 against Inter). Mature. pic.twitter.com/C76631WUuV — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2025

Kapetan hrvatske reprezentacije ovim je golom ušao u povijest prvenstva – s navršenih 40 godina i pet dana postao je najstariji vezni igrač koji se upisao u strijelce. Dosadašnji rekord držao je Nils Liedholm, nekadašnji član Milana, koji je 1961. godine zabio protiv Intera sa 38 godina i 169 dana.