Modrić srušio rekord Serie A star 64 godine

Kapetan hrvatske reprezentacije ovim je golom ušao u povijest prvenstva

Milan je u trećem kolu Serie A minimalno svladao Bolognu rezultatom 1:0. Junak susreta bio je Luka Modrić, koji je postigao svoj prvi pogodak otkako nosi dres talijanskog velikana.

 

Hrvatski veznjak već je u drugom kolu upisao asistenciju, kada je iz slobodnog udarca pronašao Rubena Loftus-Cheeka, a sada je novim pogotkom dodatno obilježio svoj dolazak u Serie A.

 

Kapetan hrvatske reprezentacije ovim je golom ušao u povijest prvenstva – s navršenih 40 godina i pet dana postao je najstariji vezni igrač koji se upisao u strijelce. Dosadašnji rekord držao je Nils Liedholm, nekadašnji član Milana, koji je 1961. godine zabio protiv Intera sa 38 godina i 169 dana.

